В Каменец-Подольском автомобиль столкнулся с тепловозом

14:43, 18 июля 2009
Разное
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Пострадали два человека

В пятницу в 20.15 в Каменец-Подольском Хмельницкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с тепловозом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП пострадали два человека, которые с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

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