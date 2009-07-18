В Каменец-Подольском автомобиль столкнулся с тепловозом
14:43, 18 июля 2009Разное
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Пострадали два человека
В пятницу в 20.15 в Каменец-Подольском Хмельницкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с тепловозом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП пострадали два человека, которые с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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