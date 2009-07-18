В Каменец-Подольском автомобиль столкнулся с тепловозом

В пятницу в 20.15 в Каменец-Подольском Хмельницкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с тепловозом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП пострадали два человека, которые с травмами в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.