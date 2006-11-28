Буш заявляет об открытых дверях для Украины
19:05, 28 ноября 2006Разное
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Проходит саммит НАТО в Риге
Президент США Джордж БУШ заявил о поддержке стремления Грузии в Североатлантический альянс.
Как передает РИА “Новости”, сегодня в Риге на саммите НАТО Д.БУШ заявил: "Мы будем и дальше поддерживать стремление Грузии стать членом НАТО".
По его словам, двери НАТО будут оставаться открытыми для новых членов, в частности, Грузии и Украины, передает агентство Рейтер.
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