Буш заявляет об открытых дверях для Украины

Президент США Джордж БУШ заявил о поддержке стремления Грузии в Североатлантический альянс.

Как передает РИА “Новости”, сегодня в Риге на саммите НАТО Д.БУШ заявил: "Мы будем и дальше поддерживать стремление Грузии стать членом НАТО".

По его словам, двери НАТО будут оставаться открытыми для новых членов, в частности, Грузии и Украины, передает агентство Рейтер.