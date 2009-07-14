Мать детей Джексона получит за них еще 4 млн. долл.
O tempora, o mores
|Дебби РОУ, Майкл Джексон
Как пишет сегодня, 14 июля, газета The New York Post, за это семья покойного музыканта выплатит женщине 4 млн. долл. отступных.
М.Джексон был женат на медсестре Д.РОУ с 1996 по 1999 годы. От этого брака у него остались сын Принс Майкл-младший и дочь Пэрис Майкл Кэтрин, которым сейчас по 12 и 11 лет. Третий ребенок – 7-летний Принс Майкл II – был рожден от суррогатной матери, имя которой не разглашается, передает Lenta.ru.
После развода с певцом Д.РОУ полностью передала права воспитания детей М.Джексону. За это ей было единовременно выплачено 8 млн. долл. и еще пять следующих лет она получала от семьи ДЖЕКСОНОВ по 900 тыс. долларов.
В 2001 году, когда певца обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, Д.РОУ пыталась восстановить родительские права, однако вскоре снова отказалась от них за компенсацию в 4 млн. долл. и дом за 900 тыс. долл.
После скоропостижной смерти М.Джексона права опекунства над его детьми были временно переданы его матери Кэтрин ДЖЕКСОН, но Д.РОУ в очередной раз предъявила свои претензии на детей. Окончательное решение по опекунству суд Лос-Анджелеса должен принять 20 июля.