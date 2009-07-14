Мать детей Джексона получит за них еще 4 млн. долл.

Бывшая жена Майкла Джексона Дебби РОУ отказалась от своих материнских прав на двух старших детей певца.

Как пишет сегодня, 14 июля, газета The New York Post, за это семья покойного музыканта выплатит женщине 4 млн. долл. отступных.

М.Джексон был женат на медсестре Д.РОУ с 1996 по 1999 годы. От этого брака у него остались сын Принс Майкл-младший и дочь Пэрис Майкл Кэтрин, которым сейчас по 12 и 11 лет. Третий ребенок – 7-летний Принс Майкл II – был рожден от суррогатной матери, имя которой не разглашается, передает Lenta.ru.

После развода с певцом Д.РОУ полностью передала права воспитания детей М.Джексону. За это ей было единовременно выплачено 8 млн. долл. и еще пять следующих лет она получала от семьи ДЖЕКСОНОВ по 900 тыс. долларов.

В 2001 году, когда певца обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, Д.РОУ пыталась восстановить родительские права, однако вскоре снова отказалась от них за компенсацию в 4 млн. долл. и дом за 900 тыс. долл.

После скоропостижной смерти М.Джексона права опекунства над его детьми были временно переданы его матери Кэтрин ДЖЕКСОН, но Д.РОУ в очередной раз предъявила свои претензии на детей. Окончательное решение по опекунству суд Лос-Анджелеса должен принять 20 июля.