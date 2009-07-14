4 из 20 пострадавших в аварии в Крыму - в тяжелом состоянии

Четверо из двадцати пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН по телефону сотрудница Республиканского центра медицины катастроф в Симферополе.

«Тяжелых четверо: один украинец, двое из Беларуси и один из России», - сказала собеседница агентства, добавив, что один из четырех человек находится в травматологии, трое - в реанимации.

Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Российские дети - в удовлетворительном состоянии.

Трое из двадцати человек в ДТП получили легкие травмы и находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, около 7-ми утра 14 июля в районе крымского села Донское автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес».

Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, один из пассажиров «легковушки» скончался в больнице. Погибшие - граждане Украины, крымчане.

В ДТП пострадали два пассажира машины и восемнадцать пассажиров маршрутки. Среди пострадавших: 10 граждан России (среди них - 5 детей), 5 белорусов и 5 украинцев.