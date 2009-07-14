Издатели против уголовного наказания за "аморалку"

Украинская ассоциация издателей периодической печати (УАИПП) выступает против намерений Верховной Рады ввести уголовную ответственность за нарушение законодательства об общественной морали.

Об этом идет речь в заявлении УАИПП, текст которого имеет УНИАН.

По информации УАИПП, 9 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (в части защиты общественной морали), зарегистрированный под №1340 15 мая 2008 года.

"Указанный закон не может быть принят ввиду того, что оперирует несовершенной терминологией Закона Украины «О защите общественной морали». В случае принятия упомянутого закона под угрозой уголовной ответственности окажутся редакторы и журналисты мужских и женских газет и журналов, а также таблоидов, массовых развлекательных изданий. Таким образом, вступление в силу изменений к УК Украины означает закрытие целых сегментов рынка печатных изданий", - отмечают в Украинской ассоциации издателей периодической печати.

По этому вопросу УАИПП обратилась к председателям профильных комитетов Верховной Рады, Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания, а также к лидерам парламентских фракций.

В ассоциации считают, что принятые в первом чтении изменения к Уголовному кодексу не отвечают задекларированным задачам, а именно борьбе с детской порнографией, вместо этого принятие такого закона поставит вне закона целые сегменты издательского бизнеса.

Именно поэтому УАИПП выступает против принятия этих изменений к Уголовному кодексу и призывает издателей поддержать протест и освещать данную проблему на своих страницах, чтобы не допустить уничтожения СМИ под лозунгом «защиты морали».