Издатели против уголовного наказания за "аморалку"
Заявление УАИПП
Украинская ассоциация издателей периодической печати (УАИПП) выступает против намерений Верховной Рады ввести уголовную ответственность за нарушение законодательства об общественной морали.
Об этом идет речь в заявлении УАИПП, текст которого имеет УНИАН.
По информации УАИПП, 9 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (в части защиты общественной морали), зарегистрированный под №1340 15 мая 2008 года.
"Указанный закон не может быть принят ввиду того, что оперирует несовершенной терминологией Закона Украины «О защите общественной морали». В случае принятия упомянутого закона под угрозой уголовной ответственности окажутся редакторы и журналисты мужских и женских газет и журналов, а также таблоидов, массовых развлекательных изданий. Таким образом, вступление в силу изменений к УК Украины означает закрытие целых сегментов рынка печатных изданий", - отмечают в Украинской ассоциации издателей периодической печати.
По этому вопросу УАИПП обратилась к председателям профильных комитетов Верховной Рады, Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания, а также к лидерам парламентских фракций.
В ассоциации считают, что принятые в первом чтении изменения к Уголовному кодексу не отвечают задекларированным задачам, а именно борьбе с детской порнографией, вместо этого принятие такого закона поставит вне закона целые сегменты издательского бизнеса.
Именно поэтому УАИПП выступает против принятия этих изменений к Уголовному кодексу и призывает издателей поддержать протест и освещать данную проблему на своих страницах, чтобы не допустить уничтожения СМИ под лозунгом «защиты морали».