Почему Россия боится признать Голодомор?

Господа россияне, индейцы, американцы, украинцы и все остальные народы мира. Геноцид еврейского народа – Холокост – признали. И во многих странах запрещено отрицать его наличие в истории. Это даже карается законом. Так почему же мы не можем признать Голодомор?

В истории было множество геноцидов. Но этот – один из самых страшных. Мало того, что его не признают – на этом спекулируют! Нет, чтобы его признать – и дело с концом, что от этого изменится?

Ах, да, Россия, считающая себя правопреемницей СССР, бросит на себя еще одну тень (не считая Чечни, олигархов, коррупции и "российского духа", от которого морщатся все владельцы отелей в Европе). Впрочем, она и так выставляет себя в невыгодном свете. Что же ей тогда терять, спрашивается?

Если российское правительство, именуемое Голодомор «так называемым», признает его, получится, что оно является правопреемником преступного правительства! А Кубань и Поволжье, где также был голод, – исконные места «неспокойного настроения» в России. Кроме того, туда ссылали бунтовщиков из Украины. На Кубани до сих пор живы казаческие традиции. Сталин отлично понимал, что «паршивая овца» в его стаде – это украинский народ. А что делают с паршивыми овцами? Правильно, режут.

Между прочим, при отделении Украины от России в 1991 году вполне серьезно стоял вопрос об отделении также Кубани – на том основании, что там испокон веков жили потомки украинских казаков. Голод на Поволжье и Кубани тоже был искусственным. Цель была одна – истребить повстанческий дух украинского народа.

Мы говорим сейчас об одном страшном преступлении, которое нельзя списать за "давностью". И именно это страшит путинскую власть.

Россияне! Бойтесь возвращения советских времен! Бойтесь восхваления Сталина, Берии и прочих! Те, кто прикрывается этими именами, будут действовать точно так же, как и их кумиры. И те, кто наивно верит власти, разочаруются. И очень быстро.

Впрочем, может, и не разочаруются. Им вдолбят в головы мысль, что они счастливы в своей клетке, обнесенной колючей проволокой.

Очень жаль, что между нашими народами нет взаимопонимания.

Да его и не было никогда…

Характерник