В Полтаве горел троллейбус
12:26, 09 июля 2009Разное
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Пожарных вызвали пассажиры
В Полтаве по улице Калинина сегодня около 08.30 в троллейбусе №44 возник пожар из-за электрозамыкания.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Полтавской области, огнем была повреждена панель приборов управления и кабина водителя. Как только водитель увидел дым, то открыл двери и выпустил пассажиров.
В МЧС отметили, что именно пассажиры вызвали пожарных, пока водитель пытался собственноручно затушить огонь.
Троллейбус, исчерпавший свой срок эксплуатации, принадлежит городскому коммунальному предприятию «Полтаваэлектроавтотранс».
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