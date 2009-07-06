Почему регионалы на самих себя наплевали

Пришла из парламента, сижу и плачу… Не знаю, как у вас, а у меня лично глаза открылись. Регионы. Вот они родимцы. Радетели народа. Единственные в парламенте, кто нашел деньгиподнять людям прожиточный минимум. В кризис, вопреки желанию МВФ, который обещал дать кредит, если мы поумерим аппетиты. Вот за кого надо голосовать. Они посчитали и решили. Экс-вице-премьер-министр Николай Азаров сказал, что 12 миллиардов гривен в кризис он изыскать поможет. БЮТ говорит, что денег нет, и это никакие не 12 миллиардов, а 38 миллиардов, поскольку изменение минимальной зарплаты тянет за собой пересмотр в сторону увеличения огромного числа бюджетных выплат. Я на всякий случай заказала справку региональным корреспондентам УНИАН. Попросила их выяснить, как предприниматели юго-востока, представленные во фракции Регионов, платят зарплату в своих бизнес-структурах и какая официальная и неофициальная статистика увольнений на их предприятиях. А вдруг их еще и за это нужно на парламентскую доску почета повесить. Вдруг окажется, что наше электоральное счастье, наши истинные герои находились где-то рядом. А мы и не знали, и голосовали, как дураки, за этих демократов. «Мы готовы поднимать зарплату, мы готовы ко всем выплатам, которые потянет повышение прожиточного минимума, - сказал нам регионал Ярослав Сухой, который был заместителем руководителя запорожского предприятия Мотор-Сич. - Попробуйте прожить на 515 гривен. Я-то знаю ваши журналистские зарплаты!» «А мы ваши депутатские знаем», - отмахнулась я от слуги народа.

И стала искать Ирину Акимову, министра экономики оппозиционного правительства. Она дорожит своей репутацией экономического эксперта, не менее, чем депутатским мандатом. Во время прошлого заседания, когда регионалы впервые заблокировали трибуну с требованием повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату, она мягко отказалась комментировать, отправив нас к инициаторам этого повышения Александру Ефремову и Михаилу Папиеву. Михаил Папиев - тоже хороший, оказывается, человек. Достойный. И главное профессионал, уже если он нашел в антикризисном бюджете Тимошенко 200 миллиардов гривенна единый социальный взнос, на себя любимого, то каких-то 12 миллиардов на минималку для народа с его-то размахом – вообще не проблема. Даже 38 – не проблема. Или вот Александр Ефремов. Александр Сергеевич всегда подчеркивает, что он хочет уволить опозорившегося министра Луценко, но оставить при власти достойного угольного министра Виктора Полтавца. Это хороший, правильный подход правильного депутата. А главное - дифференцированный. Вот только любопытно, сколько было закрыто нелегальных шахт – копанок на Луганщине, пока Александр Сергеевич был губернатором и сейчас депутатом.

Николай Янович обещался дать пресс-конференцию в парламенте, чтобы четко показать, откуда деньги на повышение. Ждем. А пока хотим поинтересоваться, почему на заседаниях с представителями МВФ, по словам спикера Литвина, все регионалы дружно выступали за секвестр бюджета. Секвестр, если по-простонародному, это обрезание бюджета. Или они хотели обрезать совсем не то, что сейчас планируют поднять? И очень хочется знать, в какой еще стране мира с таким ВВП, как у нас, минималки поднимают? И почему на эфирах представители этой политсилы сказали сотни тысяч слов на тему недопустимости праздника расходов, необходимости сокращения расходов, а сейчас вот взяли и на самих себя наплевали? А может быть регионалы чувствуют глубочайшую вину? В интервью УНИАН спикер Литвин сказал, что в 2003 году, когда они пришли к власти, то прожиточный минимум, который был обозначен предыдущим правительством на уровне 237 гривен, они посчитали нескромным и сделали 205. А 237 ввели только с декабря 2003 года. И с тех пор мучает их совесть, поэтому и блокируют сейчас трибуну – чувствуют, что должны вернуть отнятое. А может быть, просто политтехнолог Манафорт ушел в отпуск, и они не знают, что сказать? Посмотрели, что там Тимошенко делала в оппозиции для поднятия рейтинга и давай то же самое? А что? В конце концов, взяли же они на вооружение бело-голубую символику блока Ющенко, с которой тот выступал на парламентских выборах в 2002 году? И ничего, хорошо пошла...

В общем, что вам сказать, не Регионы, а сплошной катарсис. Только вот как ни поднимай минималку, народ почему-то сейчас богаче не становится. Это уже давно заметно. Зато в случае вероятной "победы", под гордым знаменем выросшего валютного курса теперь сможет стоять не только Юлия Тимошенко, но и славное племя регионалов. А что? Любишь поднимать зарплату – люби и отвечать за валютный курс. Теперь я чувствую: полку истинных любителей народа прибыло.

Маша Мищенко