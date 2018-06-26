Владимир Литвин: Я прогнозирую нестабильность Украины до 2017 года

Владимир Литвин в роли спикера пережил много блокирований парламентской трибуны. Те, кто несколько лет назад не пускали его в президиум, сегодня - союзники. А те, кто были союзниками, сейчас - в оппозиции. За все это время он стал внутренне спокойнее. Но его оценки коллег-депутатов приобрели более резкое звучание, он уже не пытается демонстрировать прежнюю сладкую лояльность обеим частям парламента. Мне кажется, что в его дипломатических формулировках можно прочитать и разочарование, а порой и даже определенное отвращение к отдельным политикам. Мы встретились со спикером в канун пятничного внеочередного заседания парламента. Еще в четверг он верил, что заседание состоится и кадровые вопросы будут решены...

"СТЫДНО БЫВАТЬ В ПАРЛАМЕНТЕ? ОТКАЖИСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ И СДАЙ МАНДАТ"

Владимир Михайлович, почему, с вашей точки зрения, Партия Регионов блокирует процесс доукомплектования правительства?

Если речь идет о кадровом вопросе, то и речи нет о попытке помочь правительству обеспечить профессиональный подход к решению этого вопроса. Нужно выражать не политические, а профессиональные претензии. Следует делать это публично для того, чтобы люди видели, какой принцип доминирует при отборе кадров, квотный (это когда фактически рекомендуют свои родные и близкие) или мы придерживаемся тех общеизвестных требований, которые должны относиться к кадрам. Потому что, скажем, предложения по кандидатурам таких вице-премьеров как то Юрий Любоненко и Михаил Згуровский – не могут вызывать возражений. Поэтому мое предложение заключается в том, что в поиске компромисса можно публично обсудить каждую кандидатуру, проголосовать все имеющиеся кадровые предложения. В том числе, и в части освобождения тех или иных членов правительства. Но сделать это без политической истерии, без надрыва. У каждого будет возможность выступить при рассмотрении того или иного кадрового предложения, то ли в плане освобождения, то ли в плане назначения. Но двигаться нужно. А пока выходит так: с одной стороны оппозиция требует заполнить вакансии, с другой: не дает возможности заполнить эти вакансии.

Чем можно объяснить появление в списке кандидатов в правительство Федора Ярошенко, с которым тесно связан Николай Азаров, и ректора КПИ Михала Згуровского, давнего друга Дмитрия Табачника?

Если идти по этой логике, то нам надо обсуждать, кто с кем ложится в постель, когда приходит домой. Я категорически отрицаю против подобной интерпретации и следования такой логике. Если у кого-то есть претензии к ректору Киевского политехнического университета, то, пожалуйста, у него есть возможность обнародовать свое резюме. То же касается кандидатуры на должность министра финансов. Одно время, когда этот человек работал в команде Партии Регионов, они считали, что это – профессионал. Сегодня возникли возражения. Чем оппозиционеры мотивируются? Принципом: чем хуже – тем лучше? Оппозиция должна быть ответственная.

Коалиция имеет голоса для кадровых назначений?

Нужно дать возможность Верховной Раде поработать, и проверить потенциал коалиции. Я не придерживаюсь железобетонного принципа деления страны. И категорически не воспринимаю высказывания тех людей, которые говорят, что им стыдно бывать в парламенте. Если стыдно, то, наверное, должно быть стыдно получать огромные заработные платы. Нужно или приходить в Верховную Раду и выполнять свои полномочия, убеждать, выступать, или, если не хватает сил и мужества, отказаться от заработной платы, а если совсем честно – то сдать мандат. Я могу представить, что будет, если люди, которые работают за копейки, не будут ходить на работу, а им будут начислять заработную плату. Мне странно, что политики, которые стремятся занять высшие должностные ступени в Украине, одновременно демонстрируют небрежное отношение к своим обязанностям. Как они будут возглавлять страну, если подают пример людям, что они могут не ходить на работу?

В правительстве остаются две должности так называемой президентской квоты, это должности министра обороны и министра иностранных дел. Был ли у вас разговор с Президентом о министре обороны? Каковы перспективы в Шамшура возглавить МИД?

К сожалению, у Олега Шамшура сейчас небольшие шансы быть утвержденным в парламенте, поэтому не стоит унижать человека, не стоит играться в этой ситуации. А что касается кандидатуры на должность министра обороны, то так же, как и в случае с кандидатурой министра иностранных дел, мы должны принять предложения Президента как данность. Это сфера его ответственности, и он должен иметь возможность реализовать свое виденье.

Какие конкретно претензии у регионалов к Вакарчуку?

Сегодня некоторые считают, что ректора КПИ Михаила Згуровского заводят на должность вице-премьера, чтобы он отменил внешнее независимое оценивание, введенное министром образования. Скажите, если представить, что над внешним оцениванием нависла угроза отмены или такой редукции, которая почти равна отмене, что бы вы избрали? На одних весах – раздраженный ректорат, на других весах – украинские дети и их будущее. Вы бы кого избрали, изголодавшийся ректорат, который вам может быть полезен, или украинских детей?

Существует миф, что вице-премьер-министр может руководить министром. По большому счету, такое представление – атавизм советских времен. Все решает министр. Вице-премьер-министр не может руководить министром, он может координировать то или другое направление, и не более того. Я не вижу оснований для тех угроз, о которых вы сказали. Действия регионалов относительно Вакарчука ложатся в логику их обычных действий на пороге выборов. Какие вопросы они затрагивают перед выборами? НАТО, статус русского языка... Когда они приходят к власти, они вступают в НАТО и забывают о русском языке. Когда теряют власть – вешают шарики “НАТО стоп”. Когда их лидеров зовут в гости к Президенту Соединенных Штатов, то они шарики снимают. В таком же русле они действуют и по отношению к Вакарчуку. Сейчас говорят, чтобы понравиться части электората, – долой Вакарчука, потому что он из Львова. А пришли бы к власти, назначили бы его министром в своем правительстве, чтобы задобрить электората на Западе.

А теперь о тестировании... Его нельзя делать методом кавалерийской атаки и под лозунгом борьбы с коррупцией. Потому что если нам говорят, что работники высшей школы – коррупционеры, то давайте говорить, что у нас суды коррумпированы, учителя покупаются, а медики – закоренелые преступники. Да такая страна вообще не имеет права на существование! Внешнее оценивание не должно было быть экспериментом для всей страны, потому что под это не подведена правовая база. И ненормальна ситуация, когда тестирование проводится по указу и противоречит закону, и когда такое важное дело делаем революционным путем из соображений политической целесообразности.

И я категорический противник того, чтобы делить сторонников и противников тестирования по коррупционному признаку. Система образования еще развивается, мы не можем проводить ее реформу методом угадывания. Потому что должны думать, какой результат получим на выходе. В сущности, мы возводим тесты к уровню сдачи экзаменов на удостоверение водителя: заучите билеты, и правильно отвечайте. Все сдают, а почему тогда так много аварий?

По-вашему, Вакарчук заслужил отставку?

Сегодня этот вопрос рассматривается в политической плоскости. Для одних речь идет о том, чтобы зафиксировать свой электорат на Востоке (они настаивают на отставке), а те, кто хочет зафиксировать электорат на Западе, оказывают сопротивление.

Как вы оцениваете требование регионалов повысить минимальный уровень зарплаты? Партия Регионов сейчас предлагает, чтобы деньги, которые идут от МВФ, пошли на социальные выплаты.

Представители Партии Регионов всегда присутствовали во время встреч у Президента, где обсуждалось сотрудничество с Международным валютным фондом. Кстати, именно регионалы настаивали на том, чтобы был проведен секвестр бюджета, как на том настаивает МВФ. Интересный расчет такой: мы делаем секвестр, люди ничего не будут получать, потому что первые сокращения – социальные. И тут регионы приходят к власти, бросают малость и говорят: видите, прежнее правительство все забрало. А мы – благодетели. Что касается денег МВФ, то деньги Фонда идут под определенные условия. Представители Партии Регионы, работая в правительстве, никогда эти деньги не направляли на социальные выплаты. Более того, я здесь приготовил некоторые цифры. Когда Регионы в 2003 году пришли к власти, то прожиточный минимум, который был определен предыдущим правительством на уровне 237 гривен, они посчитали, что это не подъемно, сделали 205. А 237 был введен с декабря 2003 года. Это говорит об их подходе. Если сегодня закрывают производство, а 80 процентов экономики в их руках, в том числе в руках инвесторов Партии Регионов, то я хочу спросить: как вы будете делать повышение? Потому что расчет других параметров идет от прожиточного минимума. Выплачивайте зарплаты, ищите за счет чего повышать прожиточный минимум. То, что предлагается, это они просто выдают талон на галоши, как раньше, зная, что галош нет. А почему бы не восстановить действие закона о детях войны, который они же отменили в 2006-2007 годах, придя к власти?..

А теперь я хочу привести примеры, как при разных правительствах приостанавливались, отменялись социальные законы. В 2000 году ввели позорную практику при принятии бюджета прекращать действие социальных законов. Тогда остановили действие десяти законов. В 2001 году остановили частично или полностью действие двадцати пяти законов. В 2002 году остановили действие двадцати девяти законов, в 2003-м – сорока одного, в 2004 остановлено действие частично или полностью шестидесяти двух законов, в 2005 году было остановлено действие девятнадцати законов и внесены изменения в почти сто законов. В 2006 году остановили действие пятидесяти двух законов, в 2007 остановлено действие шестидесяти девяти законов, в 2008 остановили действие девятнадцати законов и внесли изменения пакетом в почти сто законов, причем это было сделано при участии Президента. И кто несет ответственность за то, что разрушена социальная система в Украине? Все эти годы был запас прочности, накопленный раньше, а теперь запаса прочности нет. Поэтому нужно искать общий подход, чтобы принять реальные решения, чтобы страна жила на вырост. Чтобы посмотреть, за счет чего мы увеличим поступления в реальный бюджет.

«БЛИЖАЙШИЙ КРУГ ЗНАЛ, КАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Я ГОТОВИЛ НА СЛУЧАЙ СОЗДАНИЯ «ШИРКИ»

Владимир Михайлович, журналисты сейчас пытаются выяснить, где были и что говорили политики во время переговоров БЮТ и ПР о создании широкой коалиции и принятии Конституции в парламенте. И казалось, что в то время, когда переговоры шли, Вы были полностью не против освятить этот союз из своего спикерского кресла. Какой была Ваша роль во время переговоров?

Если кажется, нужно креститься. Я в то время работал в Верховной Раде Украины и с сентября прошлого года выражал огромные предостережения относительно узурпации власти и раздела Украины на двоих. Публично я и члены моей фракции выступали, в том числе с трибуны Верховной Рады, с предостережениями. Если вести речь об ответственности, то следует сначала говорить о шагах, мерах, действиях в интересах страны, которые должны осуществляться, а тогда уже говорить о кадровых и законодательных шагах. Поэтому, моя позиция заключалась в том, что аморально делить страну под момент. И за то, что этого не случилось, мы поблагодарили журналистов. Я говорил, что именно мнение общественности не позволило разделить страну на двоих.

Как человек, имеющий довольно большой опыт, имевший возможность наблюдать, я вижу, когда достигаются договоренности, и знаю момент, когда соответствующая атмосфера складывается в сессионном зале. Это атмосфера давления. Такая атмосфера была во время внеочередного заседания парламента, когда принимались изменения к закону о выборах Президента... И часто появляется вопрос, как возглавить этот процесс и направить его в цивилизованное русло, когда ты прекрасно понимаешь, что существует больше, чем конституционное большинство для утверждения вопроса. Нужно предостерегать людей от попытки вместо плохого закона принять еще хуже. Возвращаясь к вопросу. Мой круг ближайших людей знал, какое заявление я готовил на случай вероятного создания «ширки». Это знали журналисты, с которыми я общался. Я бы не хотел детально сейчас говорить, что бы было, если бы это произошло... Не хочу говорить то, что выглядело бы бравадой задним числом. У нас и так сейчас много героев, которые в 2004 году “останавливали кровопролитие”, а теперь появляется новый отряд героев, который “останавливал ширку”.

Сейчас уже меньше разговоров о досрочных парламентских выборах, но на днях было заявление Раисы Богатыревой, что Президент Украины все-таки может, если будут основания, принимать решение об объявлении досрочных парламентских выборов”?

Я убежден, что Богатырева неудачно о себе напомнила соответствующими заявлениями. Нужно исходить из сложившихся реалий. Поэтому на 100% исключить такую возможность никаких оснований нет, но вместе с тем, я думаю, что много усилий, чтобы издать очередной указ не нужно. Проблема в том, что когда ты принимаешь решение, должен просчитать возможность реализации этого решения. Сегодня я не вижу в правовом поле как можно реализовать это решение. Хотя оно, как минимум, будет нейтрально восприниматься украинским обществом, а в большей степени - положительно. Нужно найти деньги на проведение компании. Что касается сочетания президентских и парламентских выборов - это невозможно. И когда говорят о досрочных одновременных выборах Президента и парламента, то, как правило, это говорят невежды, которые элементарно не читали Конституцию. Это элементарно сделать невозможно, даже если будет политическая целесообразность реализована, то досрочные парламентские выборы - это 60 дней, а президентские - 90. Нужен еще ряд законодательных актов принимать. Значит это просто невозможно, если элементарно придерживаться Конституции и законов Украины. Я больше склонен к тому, что после президентских выборов, конечно, будет сделана попытка провести досрочные парламентские выборы, тем более, что актуальны будут выборы в местные органы власти. Вы знаете, что есть попытки дать политическую взятку местным органам самоуправления и председателям поселков, городов в плане того, чтобы продлить их полномочия на один год. Ничего из этого не выйдет. Я не исключаю попытки под выборы, которые должны состояться в марте или в начале мая или в мае как крайний срок, чтобы к ним приурочить и досрочные выборы Верховной Рады Украины. Я не исключаю, что тот, кто станет Президентом, у него будет та же тяга, как у всех наших президентов, все выстроить под себя. Тем более, что после президентских выборов наиболее легитимным будет Президент Украины, поскольку он будет опираться как минимум на 50,5% населения и будет соответствующим образом действовать.

Призыв Президента Украины и его партии к членам “Нашей Украины “выйти из коалиции - не сценарий ли это, направленный на роспуск парламента?

Тот, кто хотел выйти, тот уже сказал, что он выйдет, а других самоубийц я не вижу. Потому что это будет не выход из коалиции, а выход из Верховной Рады Украины. Если бы сторонники Президента Украины знали, что у него есть возможность на досрочных выборах завести фракцию и им гарантировано место, то они с надеждой на будущее думали над тем, как выполнить рекомендации съезда. Все другое работает не в плюс тем, кто ставит так вопрос, а в минус, потому что это равнозначно тому, что расписывается в собственном бессилии.

Вообще странная ситуация. Правительство плохое и ситуация плохая. Только ленивый не критикует правительство. А в то же время президентские министры продолжают работать в этом плохом правительстве, плохо работают, потому что плохое правительство, но они должны быть священными коровами. Это циничное издевательство над страной, потому что в процессе борьбы с оппонентами готовы разрушить страну до основания. Так дальше нельзя действовать.

"ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – ЭТО ПОПЫТКА ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ НАРОД"

Не станет ли снятие неприкосновенности очередной кампанией пиара с параллельной шумихой о снятии неприкосновенности с судей, Президента, которая ничем не закончится?

Не станет. Потому что все настойчиво говорят, что неприкосновенность нужно снять. Тем более, что в обществе негативное восприятие ее. Если бы люди были спокойны, если бы они не жили раздражениям, если бы не находились в глубокой депрессии, то такого звучания этот вопрос не приобрел бы. Но для отмены неприкосновенности нужно не только 226 голосов. Потом нужное решение Конституционного суда, а затем еще одно голосование на следующей сессии, где потребуется согласие уже 300 депутатов. Поэтому ясно, что голосование на внеочередном заседании – это просто попытка влюбить в себя народ. Моя позиция такова: следует принять для себя принципиальное решение: семь тысяч человек, имеющих особый статус, должны быть уравнены со всеми другими гражданами страны.

Прокомментируйте пресловутый "пивной" закон ВР, куда внесли статью о повышении финансирования расходов парламента. Кто несет ответственность за идею направить дополнительные 97 миллионов на потребности депутатов и аппарата ВР?

Я несу ответственность. И никогда от нее не прятался. Я убежден, что когда мы от всего отшатнемся, то ситуация в стране будет неуправляемой. Вы хотите, чтобы нас повыгоняли из всех международных организаций, куда парламент месяцами не платит взносы? Хотите ли, чтобы я ходил по судам, куда уже обращаются организации, которым парламент задолжал за прошлые годы? Подняв соответствующий крик после увеличения расходов, мы просто затормозим работу законодательного органа, вызовем новые проблемы. Кто был инициатором скандала? Пивные бароны. И мотивация ветирования закона была именно в том, что соответствующие аргументы пивных баронов перевесили. Потому что пивные бароны имеют представителей в парламенте и “аргументы”, от которых некоторые не могут отказаться.

25 июня парламент принял новую редакцию Бюджетного кодекса. Подпишет ли ее Президент? Не кажется ли вам, что вы этим кодексом даете правительству перед выборами мощные рычаги для манипулирования властью на местах и привлечения ее для получения лучших результатов?

Есть основания для того, чтобы ставить вопрос именно так. С другой стороны, наибольший контроль в регионах имеют, простите, те же Регионы. И они также будут использовать все возможности, чтобы потом давить, скажем, на сельского председателя, говоря, что если его село за них не проголосует, то наш облсовет сделает ему “зеро”. Если все рассматривать сквозь призму чьих-то интересов, то можно дойти до абсурда. Да, с принятием кодекса есть большие предостережения. Но есть и позитивы. Известно, какие налоги будут оставаться на местах. И во время кризиса сельские и поселковые советы дополнительно получат десять миллиардов. Думаю, что ни Кабмин, ни местные руководители еще до конца не осознали, какие последствия мы можем получить. То есть, не исключено, что местные бюджеты получат по десять тысяч гривен, но не будут иметь средств, чтобы перекрыть крышу в районной больнице. Потому здесь проблемы существуют.

Но двигаться в этом направлении нужно. Думаю, что Президент, исходя из упомянутых мной мотивов, закон заветирует. Но ничего не менять, и даже не пытаться что-то сделать в реформировании бюджетного кодекса нельзя. 95 процентов такого кодекса – это позитив. Перевесят ли 5 процентов негатива – увидим. Правительство взяло на себя ответственность. Пусть отвечает.

"Я БУДУ ВО ВТОРОМ ТУРЕ"

Будете ли вы баллотироваться в Президенты?

Для себя я решение принял. Но стою на том, что следует завершить сессию.

Не кажется ли Вам, что Президент-гуманитарий - это не лучший вариант для такой разбитой страны, как наша? Сможет ли гуманитарий руководить страной в кризисный период?

Если человек самостоятельно достиг успеха в избранной сфере, если он знает, что такое государственное строительство, то может. Мы сейчас пытаемся проанализировать причины того, почему страна переживает упадок. Во многом этот упадок объясняется тем, что можно измерять гуманитарным фактором.

Сейчас формируются предвыборные штабы. Как вы готовитесь к избирательной кампании, будут ли у Вас американские, российские политтехнологи как модно сейчас?

Мода определяется уровнем кармана. Вы прекрасно понимаете, что все модные, особенно, заграничные специалисты чрезвычайно дорого стоят. Дорого стоит даже их присутствие, не говоря уже об оплате их работы. Если бы те средства, которые мобилизованы в штабах, просто отдать людям, то можно было бы успокоить страну на определенное время. Поэтому политтехнолог - это я. Я живу так, как чувствую.

Вы сейчас работаете с Юлией Тимошенко в одной коалиции, готовы ли Вы будете ее поддержать во втором туре президентских выборов?

Сначала нужно, чтобы состоялся второй тур. И я буду во втором туре. Я буду тогда смотреть и договариваться, с кем нужно сотрудничать, чтобы они поддержали меня в финале.

В первом чтении принят законопроект об изменениях к закону Украины о выборах Президента Украины, которым предусматривается сокращение сроков избирательной кампании. Кто реально больше всех сэкономит на этом?

Дело в том, что это ничего в принципе не даст, потому что фактически избирательная кампания идет, бигборды, реклама в виде социальной демонстрируется. Это будет просто попытка в очередной раз сказать людям, что мы наступаем на горло собственной песне. Это было бы хорошо, если бы хотя бы до октября месяца, потому что с середины октября должна начаться официально избирательная кампания, власть поработала и никто не навязывал себя народу в качестве главного кандидата. Поэтому принятие такого решения ничего не изменит. Но единственное, что нужно будет сделать, – расчет практически по дням, какие нужны действия в плане подготовки, в плане организации проведения избирательной кампании. Кто от этого проигрывает? СМИ, журналисты. Потому что нужно будет маневрировать, поскольку кандидаты или претенденты будут друг за другом следить и собирать материалы для судебных преследований. Вы понимаете, что тот, у кого ловкие юристы, и тот, у кого свои судебные институции, будут пытаться таким способом “прибить”, я имею в виду уменьшить шансы своего конкурента, давая ему работу в виде разного рода судебных заседаний, мол, тот в неустановленные сроки проводил неустановленную работу.

Владимир Михайлович, не может ли превратиться президентская избирательная кампания в цирк, поскольку прогнозируют большое количество кандидатов? Может целесообразно было бы, в частности, через увеличение денежного залога снизить количество никому неизвестных кандидатов?

Можно было бы сделать залог в миллиард гривен или в миллиард долларов, и у нас будет два кандидата. Никаких проблем не будет, тогда нужно и выборы не проводить. А просто взять и купить страну окончательно и все. Но ваш вопрос имеет огромный резон, и он заключается в том, что у нас упрощено понимание ответственности и участия во власти. И я не берусь осуждать людей, потому что когда они смотрят, что вчера человек, который был никем в плане профессионального опыта, становится министром, а люди намного более умные говорят: “А почему я не могу попробовать?”. И выборы у нас превращаются в ярмарку лицемерия. У нас упрощенный до примитива подход к тому, что такое государственная власть и каким критериям должен отвечать человек, чтобы занимать ту или иную должность. Никаких тормозов сегодня нет. Вчера в школу ходил, сегодня - депутат народный, а еще через день - министр. У нас уже если кому-то предлагают должность замминистра - он обижается.. Как минимум нужная должность министра и как минимум “денежного” министерства, то есть министерства, где огромный бюджет. Нужно это пережить.

Так все-таки какие-то должны быть ограничения?

Вы не можете человеческую тупость ограничить законом. Нужно, чтобы человек соразмерял свои возможности. А тем более, что уже в штабах проработаны сценарии в плане выдвижения претендентов на президентство, которые бы исполняли техническую роль, которые бы, простите мне, поливали определенного оппонента. Это также нам нужно пережить. Это общий уровень культуры украинского политического класса, а он на чрезвычайно низком уровне, и это просто унижает страну.

Какой будет система власти в Украине после президентских выборов? Каким будет конституционный процесс? Говорят, Янукович уже мечтает вернуть президентскую республику. Что будет делать в случае победы Тимошенко, которая уже задекларировала себя поклонницей парламентаризма?

Процесс в Украине будет традиционным. Тот, кто сможет забраться на вершину власти, будет все грести под себя, независимо от имен тех, кто сегодня у нас на слуху. Те, кто будут обойдены, начнут пытаться полномочия обрезать, и это приведет к тому, что Украина будет иметь неопределенность еще минимум 5 лет. Я прогнозирую нестабильность Украины минимум до 2017 года, и в этом будет определенный символизм. Вы знаете, что речь идет о столетии революционных событий. Вот будет та грань, после которой, я убежден, мы выйдем на более-менее предполагаемое развитие. Потому что сегодняшняя латентная руина будет повседневным явлением нашей жизни ввиду того, что не произойдет радикальной смены тех, кого мы называем политэлитой. Хотя у нас нет элиты, а есть правящий класс. Поэтому у нас нет оснований профессионально обсуждать вопрос, какая система нам нужна.

Вы в свое время слыли некоррумпированным политиком, которого не интересуют деньги. Вы не раз заявляли, что надо бороться с парламентской коррупцией. Когда Вы возглавляли Администрацию Кучмы, писали, что все “пакеты и пакетики Вашим посетителям возвращались за десять метров до Вашей приемной”. Вы бы не могли объяснить, почему Ваша фракция не проголосовала за отстранение Черновецкого? Просто, есть общее мнение, что такие голосования всегда имеют под собой какую-то коммерческую заинтересованность.

Я не собираюсь давать объяснения. Объяснения у нас даются в других органах. То, что происходит в Киеве, – концентрированное олицетворение того, что происходит сейчас в Украине. Я стою на том, чтобы у нас была изменена система выборов мэра города, и объявить выборы. А пытаться подыгрывать тем или иным людям в их кампаниях по принятию тех или иных решений, я не собираюсь. Тем более, я убежден, что когда ты принимаешь постановление, то должен знать, что это постановление будет выполнено. Обратите внимание: я всегда напоминаю депутатам, что не стоит голосовать за решение, которое не будет выполнено. Вымучили это решение в Верховной Раде, а Президент взял и наградил секретаря горсовета и других городских начальников. Зачем демонстрировать бессилие? Когда ты не можешь сделать, лучше не делай. Я предложил принять решение о еще одних досрочных выборах мэра Киева. Но взвесим, готовы ли люди переизбрать Черновецкого. Если готовы, то давайте. А если они его переизберут в третий раз, то надо понимать, что он с командой опять начнет “отбивать” все, что потратил на кампанию, и все, что можно “отбить”. Поверьте, что я последователен. Когда голосовали за основу этот вопрос, я предлагал сделать обращение к Президенту об отстранении мэра и проведении еще одних выборов. А по поводу пакетов, то сейчас думаешь...

Знал бы прикуп?..

Нет. Закон о коррупции, который мы приняли, обязывает подарки сдавать...

Александр Харченко, Надежда Пришляк, Лана Самохвалова