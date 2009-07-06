Регионалы угрожают снова заблокировать Раду

Фракция Партии регионов заблокирует работу Верховной Рады, если завтра не будет рассмотрен законопроект о повышении социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, фракция требует, чтобы во время завтрашнего пленарного заседания этот вопрос рассматривался первым.

А.ЕФРЕМОВ заверил, что у фракции Партии регионов есть все экономические расчеты, касающиеся возможности повышения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

«Если этого не будет, то завтрашнее заседание не состоится», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля состоялось внеочередное заседание парламента.

На нем планировалось рассмотреть три вопроса: кадровые назначения в правительстве; внесение изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности и предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Однако из-за блокирования работы депутатами от фракции Партии регионов ВР лишь приняла решение о лишении полномочий народного депутата от БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО.

“Регионалы” требовали рассмотреть законопроект о повышении размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты.