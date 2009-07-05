Уэйн Руни сильно ударился головой на яхте

Футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни был госпитализирован после падения на яхте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mirror.

Причиной инцидента, по всей видимости, стало то, что Руни поскользнулся на палубе. В результате форвард сильно ударился головой, и супруга Колин решила отвезти его в клинику в Сен-Тропе.

Врачи предполагали у Руни сотрясение мозга, поэтому футболист задержался в госпитале на два с половиной часа, но в итоге выяснилось, что он избежал серьезных травм. По словам источника, игрок "МЮ" был в кепке и капюшоне, поскольку пытался скрыть рассечение.

Руни проводит с женой отпуск на южном побережье Франции, где они взяли напрокат на несколько дней ту самую яхту, на которой произошел инцидент.