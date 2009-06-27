В военной части нашли мертвым майора: милиция говорит о самоубийстве

На территории одной из военных частей в Ровно найден мертвым 37-летний майор государственной службы связи и защиты информации.

Как передает корреспондент УНИАН, его выявили со смертельным огнестрельным ранением в голову утром 26 июня в своем служебном кабинете. Согласно результатам предварительного расследования, милиция склонна считать, что это было самоубийство.

Однако, по словам прокурора Ровно Андрея ДЖУСА, такое утверждение побуждает к детальному расследованию дела, поскольку в погибшего не было явных причин уйти из жизни. Ведь военнослужащий, по показаниям коллег, с начальством и подчиненными не конфликтовал. Проблем в семье у майора также не было. Не обнаружено и никакой предсмертной записки на месте события.

Сейчас работники прокуратуры города проводят проверку, которая должна дать ответ на вопрос: на территории военной части случилось самоубийство или причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.