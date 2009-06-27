ДТП на трассе Одесса - Измаил: погибли три человека
12:56, 27 июня 2009Разное
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Infiniti вылетел на встречную полосу
Вчера в 20.30 в Одесской области на 26-м километре автодороги Одесса - Измаил водитель автомобиля “Infiniti FX35” отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем “ВАЗ-2109”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, оба водителя и один пассажир автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия.
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