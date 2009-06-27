Дети Майкла Джексона ходили на улицу в масках (фото)

После смерти Майкла Джексона остались сиротами трое его детей - 12-летний Принц Майкл-младший, 11-летняя Пэрис Майкл Кэтрин и 7-летний Принц Майкл Второй по прозвищу Бланкит (Одеяло). Двух старших детей родила вторая супруга Джексона - бывший ассистент дерматолога Дебби Роу, с которой певец познакомился во время очередной пластической операции. Во время бракоразводного процесса Дебби Роу отказалась от родительских прав.

Младшего ребенка Майкла Джексона выносила неизвестная суррогатная мать, которую, как утверждается, он никогда не видел.

По мнению адвоката семьи Джексонов Брайана Оксмана (Brian Oxman), дальнейшим воспитанием детей могла бы заняться их бабушка Кэтрин Джексон.

"Возможно о них будет заботиться миссис Джексон, которая их очень любит", - приводит слова адвоката РИА "Новости" со ссылкой на Guardian.

В последние годы Майкл Джексон часто ходил в маске, закрывающей большую часть его лица. Мало того: он заставлял и своих детей носить подобные маски, куда бы они ни пошли. Причина никогда не была названа, но скорее всего, отец не желал усложнять своим малышам жизнь публичностью и навязчивостью поклонников.

Впервые папарацци увидели детей Джексона только в начале 2008 г. Видимо, певец потерял бдительность, и вся звездная семья прогуливалась по холлу одного из элитных казино Лас-Вегаса.

В начале июня этого года Джексон удивил всех: дети и он сам вышли на улицы Лос-Анджелеса без масок. Троица открыто отправилась в звукозаписывающую студию, где Джексона ждала работа.