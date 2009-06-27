Дети Майкла Джексона ходили на улицу в масках (фото)
У певца осталась дочь и два сына
|Принц Майкл Второй
Младшего ребенка Майкла Джексона выносила неизвестная суррогатная мать, которую, как утверждается, он никогда не видел.
По мнению адвоката семьи Джексонов Брайана Оксмана (Brian Oxman), дальнейшим воспитанием детей могла бы заняться их бабушка Кэтрин Джексон.
"Возможно о них будет заботиться миссис Джексон, которая их очень любит", - приводит слова адвоката РИА "Новости" со ссылкой на Guardian.
В последние годы Майкл Джексон часто ходил в маске, закрывающей большую часть его лица. Мало того: он заставлял и своих детей носить подобные маски, куда бы они ни пошли. Причина никогда не была названа, но скорее всего, отец не желал усложнять своим малышам жизнь публичностью и навязчивостью поклонников.
Впервые папарацци увидели детей Джексона только в начале 2008 г. Видимо, певец потерял бдительность, и вся звездная семья прогуливалась по холлу одного из элитных казино Лас-Вегаса.
|Пэрис и Принц Майкл, 2008 г.
В начале июня этого года Джексон удивил всех: дети и он сам вышли на улицы Лос-Анджелеса без масок. Троица открыто отправилась в звукозаписывающую студию, где Джексона ждала работа.