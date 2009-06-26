4 человека погибли во время чистки канализационного колодца

Вчера в 20.25 в поселке Заболотов Снятинского района Ивано-Франковской области вследствие нарушения мер безопасности во время чистки канализационного колодца произошло отравление фекальными газами 5 лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 22.30 подразделением оперативно-спасательной службы района из колодца глубиной 5 метров были подняты на поверхность тела 4 погибших. Один человек спасен и с отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован.