4 человека погибли во время чистки канализационного колодца
10:17, 26 июня 2009Разное
1160 0
ЧП в Ивано-Франковской области
Вчера в 20.25 в поселке Заболотов Снятинского района Ивано-Франковской области вследствие нарушения мер безопасности во время чистки канализационного колодца произошло отравление фекальными газами 5 лиц.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 22.30 подразделением оперативно-спасательной службы района из колодца глубиной 5 метров были подняты на поверхность тела 4 погибших. Один человек спасен и с отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter