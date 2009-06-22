В ДТП погиб 3-месячный ребенок, еще один ранен

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб младенец, еще один ребенок и четверо взрослых травмированы.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, в 18.40 21 июня на автодороге в Волновахе автомобиль ВАЗ-2106 съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб 3-месячный ребенок, а еще пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести: ребенок, 2001 года рождения; водитель, 1967 года рождения; две женщины, 1980 и 1984 года рождения, и мужчина, 1981 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы в центральную районную больницу Волновахи.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.