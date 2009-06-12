Гриценко: техосмотр в ГАИ является фиктивным и профанацией

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, внесенный народным депутатом Анатолием ГРИЦЕНКО, о внесении изменений в некоторые законы Украины по отмене государственного технического осмотра транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за такую законодательную инициативу проголосовали всего 197 народных депутатов.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, этот законопроект касается девяти миллионов украинских водителей. Также он добавил, что против этого законопроекта выступает министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и Госавтоинспекция.

Как объяснил А.ГРИЦЕНКО, главной целью законопроекта было лишение ГАИ функций проведения государственного технического осмотра транспорта, но с оставлением проверки технического состояния транспортных средств соответствующими структурами хозяйствования, которые имеют аккредитацию и контролируются Кабинетом Министров.

«Пусть работники ГАИ, которые задействованы в проведении государственного технического осмотра, идут на дороги и там работают», - объяснил свою позицию А.ГРИЦЕНКО, добавив, что технический осмотр в ГАИ в действительности является фиктивным, профанацией и провоцирующим поборы.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что отмеченную проблему необходимо решать. «Главное, чтобы мы перед выборами не отменили правила дорожного движения», - сказал В.ЛИТВИН.