"ИГРА ПРЕСТОЛОВ" в Киеве!

Впервые в Киеве! 13 декабря 2017 года в рамках всеукраинского тура в Национальном дворце искусств «Украина» новый масштабный музыкальный проект этого года «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» - симфоническое шоу мировых киношедевров в исполнении одесской легенди современных оркестров - оркестра Андрея Черного и хора «Voice of tne sympho rock».

Вы услышите легендарные саундтреки к самому популярному и любимому сериалу современности «Игра Престолов» и кинофильмов, которые уже построили настоящую историю, сделали переворот и стали культовыми в мировом кинематографе. Музыка к кинофильмам великих композиторов Рамина Джавади, Ханца Циммера, Говарда Шора, Нино Рота и много других лауреатов премии «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Это не просто саундтреки, которые сопровождают картину, это музыка, которую с первых нот узнают сотни миллионов зрителей по всему миру. Музыка, которая задает тон, определяет настроение, слушая которую погружаешь в атмосферу кинофильма и становишься его частью, музыка без которой, ни один кинохит не был бы настоящим шедевром.

Только в Киеве, 13 декабря в Национальном дворце искусств «Украина» вас ждет единственный по-настоящему жаркий концерт с участием 200 музыкантов и исполнителей. Не пропустите!

Дирижер Андрей Черный

Приглашение

ЖДЕМ вас:

13 декабря симфоническое шоу «Игра Престолов» в Национальном дворце искусств «Украина» (Киев, ул. Б.Васильковская, 103). Начало в 19.00. Билеты 200-1550 грн. http://parter.ua/ua/event/kontserty/pop_i_estrada/hra_prestoliv_symfonichne_shou.html

Запросы на интервью, а также аккредитация СМИ при наличии анонса

asmila@mail.ru Алена Смилык

Дирижер Андрей Черный -- самый популярный дирижер культурной столицы нашего государства, Жемчужины у моря и просто города, в который хочется возвращаться - Одессы.

Автор и создатель симфонического шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ», большого и самого популярного рок-концерта «VOICE OF THE SYMPHO ROCK», концерта классической музыки «Весенний Бал», многих программ и фестивалей современного и классического искусства, человека, который с первых секунд может сделать аранжировку любой мелодии!

Но настоящим его достижением является его команда молодых и самых талантливых музыкантов страны. Концертмейстер – Анастасия Кайряк, фортепиано – Наталья Чуприна, виолончель – Виктория Фортученко – лауреаты многих международных конкурсов, преподаватели и мастера лучших музыкальных заведений страны.

Особое внимание надо отдать хору под руководством Светланы Рядченко, которая сделала настоящий переворот в звучании симфонического оркестра и выполненные им саундтреков к мировых киношедевров.

13 декабря вы имеете единственный шанс услышанную симфоническое шоу мирового класса под руководством лучшего, нестандартного и харизматичного дирижера современности – Андрея Черного.