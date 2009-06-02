Украинский дуумвират или украинский же путинизм?

По словам Яценюка, Тимошенко и Янукович собираются поделить страну на двоих. Для этого они ей будто бы готовят «африканскую демократию»… Яценюк может победить их на выборах, но удастся ли ему победить их после выборов?..

Сегодня, видимо, непредвзят только тот, для кого они все одним миром мазаны: и Тимошенко, и Янукович с Яценюком. По словам последнего, первые два политика собираются поделить страну на двоих. Для этого им нужно её подморозить, хотя Яценюк и употребляет выражение «африканская демократия», которую они ей будто бы готовят.

А как обстоит дело с их точки зрения? Этого они, естественно, не скажут, и не только потому что не захотят, а потому что и Янукович, и Тимошенко просто не способны говорить правду о чём бы то ни было, во всяком случае, так, чтобы их понимали люди. Но это в данном случае не беда: обо всём, что нас интересует, можно догадаться. Они хотят прекратить противостояние двух Украин: Юго-Востока и Запада. Это могут сделать только две одинаково мощные политические силы: Партия регионов и БЮТ. Раз мы не можем друг друга уверенно победить, раз ни я, Янукович со своими людьми, ни я, Юлия Тимошенко – со своими, не можем взять всю власть, нам ничего не остаётся, как поделить её примерно поровну, и на несколько лет перестать собачиться. И мы что-то получим, рассуждают они, и Украина не будет в убытке. А чего хочет Яценюк? Уверенный в своей победе на президентских выборах, он предлагает усилить полномочия президента, чтобы тот мог восстановить управляемость государством. «Иначе мы потеряем страну». Это как раз то, что держал в уме Путин, принимая Россию от Ельцина. Один к одному. Шла война в Чечне… Отсюда следует, что не служивший в КГБ 35-летний отличник из Черновцов чувствует в себе силы путинизировать Украину – правда, отдадим ему должное, в интересах Украины, как он их понимает, а не России. Это всё значит, что перед сознательным украинским избирателем такой выбор, какого не пожелаешь и врагу. Яценюк может победить Януковича и Тимошенко на президентских выборах, но удастся ли ему победить их после выборов? Вот вопрос, без ответа на который лучше не идти на избирательный участок. Путин мог не опасаться оппозиции по причине её отсутствия. За ним стояла такая мощь, как народ, готовый подчиниться сильной руке, не говоря уже о том, что в его распоряжении было всё, что носит какие-либо погоны. У Яценюка не будет ничего, кроме маленького перевеса голосов. С кем и как он будет «восстанавливать управляемость», Господи?!

Здесь самое время вспомнить про «олигархов». Что решат они? И что в их силах? Если они дружно поддержат украинский «дуумвират», справятся ли они с той «жёсткой оппозицией», которую обещает Яценюк? Это – во-первых. Во-вторых: в силах ли они посредством «управляемой пропаганды» примирить Юго-Восток и Запад? Если же они решат поддержать «украинского Путина», заменят ли их деньги всё, чего у него нет для восстановления «управляемости государством»? Урезонят ли они Януковича и Тимошенко, обложенных каждый своими соратниками, а главное – избирателями?

Эти вопросы надо бы обсуждать на всех экранах, и не с сегодняшнего дня, а со вчерашнего. И обсуждать без действующих лиц украинской политики и их говорунов. Это дискуссии, в которых должны участвовать все, кроме Януковича, Тимошенко, Яценюка и прочих кандидатов в президенты и их людей. Это должно быть не продолжение или имитация парламентских прений, не политические баталии под видом телепередач, а деловой разговор знающих и не занимающихся политикой людей. С журналистской точки зрения, это должна быть именно журналистика, а не пропаганда и не рекламный бизнес.

Но этого не будет. Всё будет, как до сих пор. Избиратель будет предоставлен самому себе и – на съедение – теледельцам с теледемагогами.

Анатолий Стреляный