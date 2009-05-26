В Киеве столкнулись два трамвая: пятеро раненных

В Киеве столкнулись два трамвая: пятеро пассажиров травмированы. Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По информации ГАИ, вчера в 9.10 водитель трамвая “ТАТРА Т-3”, двигаясь по трамвайной колее со стороны станции метро “Черниговская” в направлении бульвара Верховного Совета, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим трамваем, стоявшим впереди на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пятеро пассажиров получили телесные повреждения.