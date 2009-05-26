В Киеве столкнулись два трамвая: пятеро раненных
11:35, 26 мая 2009Разное
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Водитель не выбрал безопасное расстояние
В Киеве столкнулись два трамвая: пятеро пассажиров травмированы. Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
По информации ГАИ, вчера в 9.10 водитель трамвая “ТАТРА Т-3”, двигаясь по трамвайной колее со стороны станции метро “Черниговская” в направлении бульвара Верховного Совета, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим трамваем, стоявшим впереди на остановке общественного транспорта.
В результате ДТП пятеро пассажиров получили телесные повреждения.
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