В Киеве состоится 1-й Украинский Женский Конгресс

В Киеве 22-23 ноября 2017 года состоится первый Украинский Женский Конгресс, организованный по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности».

Конгресс соберет около 300 активных женщин и мужчин, успешных в политике и бизнесе, представителей неправительственных организаций и СМИ, чтобы объединить их вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

В рамках Конгресса состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.

В тематических обсуждениях примут участие первые лица государства, украинские и иностранные парламентарии, представители правительства, международных организаций, местного самоуправления, отечественные и зарубежные эксперты.

Таким образом, Украинский Женский Конгресс создаст постоянно действующую публичную платформу, которая сформирует повестку дня по гендерной политики для Верховной Рады Украины, правительства, частного и общественного секторов и медиа-сообщества.

На Конгрессе будут представлены две фотовыставки – «Не женское дело», подготовленная в рамках кампании против сексизма в политике и СМИ «Уважение» при поддержке Национального Демократического Института в партнерстве с Благотворительным фондом «Добрая открытка», и «Женщины, мир и безопасность в Украине», которую инициировал «Украинский женский фонд» при поддержке ООН Женщины.

В течение события будет постоянно функционировать детская комната, где можно оставить своих детей. На время отсутствия родителей за ними будут присматривать ответственные няни.

Время проведения: 22 ноября с 9:00 до 21:00 и 23 ноября с 9:00 до 20:00

Выход спикеров и спикерок к прессе: предполагается во время перерывов между дискуссионными платформами.

Место проведения: «Все. Свои | Локация», вул. Десятинная, 12

Аккредитация: до 21 ноября 18:00. Сообщите, пожалуйста, по е-почте контактную информацию (название СМИ, ФИО, телефон, е-почту присутствующих журналистов) на адрес: info@womenua.today

По вопросам содействия в организации интервью или комментариев организаторов и спикеров Конгресса обращайтесь по телефону 067-691-45-61.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно смотреть на ресурсах: womenua.today, radiosvoboda.org, 50vidsotkiv.org.ua, povaha.org.ua

Справочно: Межфракционное депутатское объединение «Равные возможности» создано с целью улучшения положения женщин в обществе, активизации общественного диалога по обеспечению гендерного равенства в различных сферах общественно-политической жизни. Объединение действует на принципах самоуправления, является открытым для присоединения других народных депутатов и настроено на сотрудничество с руководством Верховного Совета, депутатскими фракциями и комитетами Верховной Рады Украины, Администрацией Президента и Кабинетом министров Украины, другими органами государственной власти, общественными организациями и объединениями.