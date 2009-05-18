Продолжается ликвидация пожара в здании Еврокомиссии

В Брюсселе продолжаются работы по ликвидации пожара в здании Европейской Комиссии Berlaymont.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, пожар начался около 13.00 по местному времени (14.00 по киевскому времени).

По сообщению местных СМИ, возгорание произошло под крышей шестнадцатиэтажного дома общей площадью 240 тыс. квадратных метров.

По данным спикера Еврокомиссии Йоханнеса ЛЕЙТЕНБЕРА, сообщение о пожаре поступило сразу после завершения традиционного брифинга Еврокомиссии, который проводится в полдень.

Сейчас подходы к зданию Еврокомиссии перекрыты полицией, в доме работают пожарные.

Весь персонал центрального дома Еврокомиссии – около 2 тыс. 700 чел., в том числе комиссары, которые имеют здесь свои офисы, – были эвакуированы.

Причина пожара пока неизвестна, однако сотрудники ЕК не теряют чувства юмора. Как передает AFP, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели КРУС даже пошутила: “Казалось, повар забыл снять горящий картофель с огня”.

Здание Еврокомиссии построено в 1960-х годах. С 1991 года в доме была проведена реконструкция стоимостью 670 млн. евро. Его открытие после реконструкции состоялось в 2004 году в начале работы нынешнего состава Еврокомиссии во главе с Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.