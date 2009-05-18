Может, лучше депутатам зарплату в кровать приносить?!

Мнение

15 мая ВР приняла закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к хозяйствующим субъектам, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит переводу в государственный бюджет Украины.

В известной мере такое решение народных избранников связано с недавней трагедией в Днепропетровске, когда при пожаре в зале игровых автоматов погибло 10 человек и еще 10 пострадали. Хотя, как известно, за последние несколько лет в парламенте народные депутате неоднократно вносили законопроекты, направленные на ограничение или даже полный запрет игорного бизнеса.

Я не сторонник азартных игр, но принятие Верховной Радой решения об их запрещении в Украине, да еще таким образом, поражает свое нелепостью и правовым нигилизмом народных депутатов.

Вдумаемся, что произошло. В Днепропетровске в результате то ли преднамеренного поджога, или по техническим причинам загорелся один из игровых автоматов. Само по себе это событие не могло бы вызывать таких жертв, если бы в помещении были соблюдены правила пожарной безопасности. К сожалению, как всегда у нас бывает, владелец заведения рассчитывал «на авось», а пожарники закрывали глаза на те или иные нарушения. Но может ли любая подобная трагедия вызывать такую реакцию исполнительной и законодательной власти? Представим, что где-то загорелся супермаркет... Мы что, запретим все супермаркеты в стране? Поэтому решение правительства временно прекратить деятельность всех игорных заведений было не только откровенно эмоциональным и непродуманным, а еще и неправовым. Но решение парламента под аккомпанемент заявлений госпожи Тимошенко по этому поводу выглядит еще более абсурдным. И даже не потому, что они запретили игорные заведения. Народные избранники всем инвесторам, как украинским, так и иностранным, показали условия ведения бизнеса и уровень защиты их инвестиций в Украине. Все эти заведения работали на основе выданных законным образом соответствующих лицензий и немалых отчислений в бюджеты. Их владельцы сделали значительные инвестиции в перестройку этих заведений, и в один день их деятельность прекратили только потому, что кто-то захотел попиариться на трагедии. И возникает риторический вопрос: а кто должен компенсировать владельцам этих заведений уже понесенные расходы, в том числе вернуть осуществленную оплату за лицензии. Также нужно ответить, кто и за счет чьих денег должен выплачивать выходное пособие десяткам тысячам работников, которые "благодаря" этому решению в один день оказались без работы. Как известно, в данном написанном «на колене» законе никаких ответов на эти вопросы нет. Может это сделают наши не бедные народные избранники и «очень бедная», если верить ее налоговой декларации, премьер-министр?! Кстати, госпожа Тимошенко, приветствуя принятие парламентом данного закона, сообщила, что получает много писем в поддержку этого решения, поскольку азартные игры разрушают судьбы сотен и даже тысяч людей. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад, потому что, во-первых, опыт учит, что игровой азарт нельзя запретить. Если люди не смогут выбрасывать свой адреналин в официально зарегистрированном заведении, то будут делать это в неконтролируемой и нерегулируемой государством среде. Мировая история дает тому множество примеров. И чем жестче будут запретительные меры государства, тем преступнее будет этот бизнес. Во-вторых, те, кто помнит времена горбачевской перестройки, должны вспомнить что-то очень знакомое в этих заявлениях госпожа Тимошенко о письмах с поддержкой действий правительства. Тогда подтверждением правильности предложенных мер по борьбе с пьянством господин Горбачев считал многочисленные письма рядовых граждан с поддержкой действий власти. Следует ли детально напоминать, к чему это все привело? Сотни тысяч отравленных фальсификатом, ужасный рост наркомании и токсикомании, уничтоженный государственный бюджет страны, уже не говоря об упадке многих винодельческих сельхозпредприятий – это все следствие популистских и волюнтаристских действий того руководства Советского Союза.

Многим, в том числе мне, не нравятся азартные игры, но тот ли способ государственные люди избрали для борьбы с этой человеческой страстью?! Представим, что мы решили бороться с курением табака или потреблением алкоголя таким же путем. Причем очевидно, что вред и трагедии от этих плохих человеческих привычек куда негативнее, чем азартные игры, влияют на судьбу и саму жизнь миллионов граждан страны. Готово ли правительство и народные депутаты также взять и в один день запретить производство, распространение и потребление табака и алкогольных изделий, не спрашивая себя, кто и за счет каких средств будет покрывать убытки производителей и распространителей этой продукции и недополучения средств государственного бюджета?.. Очевидно, что нет. И дело не в том, что некоторые из наших государственных мужей любят выпить лишнее. Просто парламентское и правительственное лобби у производителей табака и алкогольных изделий гораздо сильнее, чем у владельцев игорных заведений.

Понятно, что государство должно заботиться и противодействовать негативному влиянию азартных игр. Но делать это нужно цивилизованно. Во-первых, следовало бы выработать концепцию развития этого бизнеса в Украине, которая бы в том числе определяла, где и как должны действовать игорные заведения. Например, я считал очень интересной идею, выраженную в 2005 году господином Червоненко, построить что-то наподобие украинского Лас-Вегаса в степной части Крыма, способствуя привлечению туристов туда не только в летние месяцы, но и в другие сезоны года.

После определения государственной политики в вопросе развития этого бизнеса в Украине нужно было принять соответствующие нормативные акты, и не только те, которые бы регулировали, но какие бы в то же время и стимулировали. При этом был бы установлен переходный период, когда могли бы действовать уже существующие игровые заведения, но без выдачи новых и продления старых лицензий.

Именно так принимали решения об игорном бизнесе даже в не очень правовой России, не говоря уже о странах Западной и Центральной Европы и других цивилизованных странах мира. Но пока еще эти очевидные вещи непонятны нашим государственным мужам. Мы становимся свидетелями еще одного популистского и бессмысленного решения наших народных депутатов.

В феврале этого года на «Свободе слова» на телеканале ІСТV мне приходилось в присутствии председателя Верховной Рады господина Литвина говорить о том, что если наши народные избранники принимают такие законы, какие они принимают, то гораздо полезнее для страны было бы, если бы они вообще ничего не делали. Тогда, похоже, Владимир Михайлович очень на меня обиделся. Однако вынужден опять отметить, что вся деятельность этого состава парламента показывает, что пользы от их деятельности не очень много, поэтому, если уж мы не можем их разогнать, то гораздо меньше было бы ущерба для страны, если их зарплату к ним домой в кровать будут приносить, и они вообще не будут появляться в доме парламента на Грушевского.

Борис Кушнирук