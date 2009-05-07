Трагедия в Днепропетровске (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в результате пожара в зале игровых автоматов на проспекте Гагарина, 127, который произошел сегодня в 00.45, погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

Предварительная причина пожара в зале игровых автоматов - загорание одного из игральных автоматов, расположенного у входа в помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

По его словам, вызывает много вопросов квалификация сотрудников зала игральных автоматов. В частности, отметил министр, об этом свидетельствуют попытки сотрудников зала самостоятельно потушить пожар, и только после того, как это не удалось, были вызваны спасательные службы.

По словам В.ШАНДРЫ, во время возникновения пожара в зале игральных автоматов находилось около 60 человек, которые смотрели футбол по телевизору.

Фото УНИАН