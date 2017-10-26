Приглашаем на освещение инаугурационной версии Киевского трансатлантического диалога

26 октября в 16:00 приглашаем вас в отель InterContinental (ул. Большая Житомирская, 2А, г. Киев, Украина) на освещение инаугурационной версии Киевского трансатлантического диалога, которая проходит по инициативеНемецкого фонда German Marshall Fund (GMF) и Фонда Boumbouras Foundationпри поддержке НАТО. Организационный партнер - украинская компания «Центр политических решений».

Киевские трансатлантические диалоги - это новая инициатива, специально разработанная для содействия тесной и неформальной дискуссии между Украиной и ее трансатлантическими партнерами.

Мы намерены трансформировать Киевские трансатлантические диалоги в регулярную и выдающуюся дискуссионную арену, которая объединит около семидесяти лидеров, политиков и экспертов из Европы, США и Украины для формирования трансатлантической повестки дня и обсуждения актуальных проблем безопасности. С помощью неформальной дискуссии и времени, зарезервированного для сетевых связей, мы хотим способствовать открытому, свободному обмену между высокопоставленными гостями одного уровня из разных секторов.

Состав участников, особая политика, социальные и стратегические обстоятельства, в которых находится Украина, характеризуют Киевские трансатлантические диалоги как одно из главных мероприятий 2017 года по вопросам отношений Украины с НАТО и западными партнерами. Во время мероприятия лидеры и специалисты со всего трансатлантического пространства будут дискутировать о разработке Программы Трансатлантических отношений Украины и поделятся своими взглядами на проблемы, которые испытывает Киев в процессе сближения с НАТО и своими западными союзниками.

Среди участников конференции:

Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины

(Http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/minister/biography)

Мария Йованович, посол, посольство США в Украине (https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_L._Yovanovitch)

Василис П. Бумбурас, член правления Boumbouras Foundation; генеральный директор Gefest

(Https://www.facebook.com/boubourasvasilis)

Ян Лессер, вице-президент, Немецкий Фонд Маршалла США

(Http://www.gmfus.org/profiles/ian-lesser)

Майкл Мерфи, директор по вопросам безопасности и политико-военным делам, Бюро европейских и евразийских дел, Государственный департамент США

(Https://www.linkedin.com/in/mjmurphy1865)

Гийом Лагане, глава, двусторонние отношения Европы, Северной Америки и многосторонних действий, Министерство обороны Франции

(Https://www.linkedin.com/in/guillaume-lagane-69557054)

Джейми Шей, заместитель помощника генерального секретаря НАТО (https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Shea);

Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады Украины

(https://www.facebook.com/oksana.syroyid).

Представителям СМИ необходимо зарегистрироваться до 26 октября до 12:00.

Дополнительная информация и аккредитация:

Анна Франчук

Тел. +38 063 177 84 98,

Почта: annyafranchuk@gmail.com