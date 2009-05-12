Opel планирует дешевую версию для европейцев

Компания Opel не исключает возможность запуска в Европе нового бренда, под которым будут собираться недорогие автомобили - конкуренты румынской Dacia. Об этом со ссылкой на представителей немецкой компании сообщило издание Ward`s Auto.

Под выпуск дешевой машины Opel может задействовать завод Ейзенах (Eisenach), на котором выпускается модель Opel Corsa. Этот же автомобиль станет основой для нового семейства, которое будет продаваться под маркой Wartburg - в начале 20 века такое имя носили лицензионные модели BMW, а с 1956 по 1991 в Восточной Германии выпускалось несколько моделей Wartburg, которые экспортировались даже в США.

Представители компании Opel не отрицают информацию о своих планах, но отмечают, что это лишь один из возможных сценариев модернизации производства на заводе в Ейзенахе. Сейчас на этом предприятии трудятся 1800 сотрудников - за прошлый год здесь было собрано почти 157 тысяч Opel Corsa, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее.

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