Льву Лещенко Медведев на ухо наступил. А, может, Путин

В Киев приехал известный российский и экс-советский певец Лев Лещенко. В канун Дня Победы он принимает участие в концерте для ветеранов Отечественной войны. По этому поводу в УНИАН была созвана пресс-конференция. Певец пришел где-то за полчаса до встречи с журналистами, мы сидели в одном из кабинетов агентства, пили кофе.

Пользуясь случаем, грех было не пообщаться с человеком, который имеет корни в Украине, но уже много лет неразрывно связан с Россией, о наболевшем. А что является таким наболевшим? Конечно, то, как сегодня складываются отношения между нашими людьми и нашими странами. Или, точнее говоря, как они часто не складываются, поскольку между нами пробегает пущенная чьим-то умелыми руками “черная кошка”. Хотелось знать, что думает по этому поводу кумир миллионов, а, следовательно, и человек, который может влиять на симпатии и антипатии этих миллионов. Причем по обе стороны границы.

Но как-то не очень вышел диалог.

Я спросил Льва Валерьяновича, почему, по его мнению, в последнее время с каждым годом ухудшается отношение россиян к украинцам, и уже практически половина россиян плохо относится к Украине. Кто в этом больше виноват, как ему кажется – власть, средства массовой информации, российская элита, украинская или кто-то еще?

Лев Валерьянович запротестовал. Кто вам такое, мол, сказал, это все неправда, никто не делает из украинцев врагов, это все глупость. Тут же воздал хвалу российской власти. Мол, мы очень довольны нашим президентом, нашим премьером, 90 процентов россиян любит своего президента и верит своей власти. Одним словом, все у нас просто прекрасно, а если что и не так, то спрашивайте со своей власти. Когда у вас, в Украине, 90 процентов граждан будет верить власти, все будет прекрасно.

С последним тезисом тяжело не согласиться. Власть у нас действительно, мягко говоря, не идеальная. Реалистично говоря, проблемная. В этом сомнений нет, и в Украине многие из моих коллег-журналистов, а вместе с ними и много людей других профессий, остро критически настроены к этой власти и искренне прилагают усилия, чтобы качественно изменить ее. Однако, так же мягко говоря, не воспринимается этот тезис в устах гражданина страны с властью путинско-медведевского образца. Даже если бы в претензию ей можно было поставить лишь одну политику относительно Украины и забыть о своеобразном утилитарном понимании свободы слова ( в том понимании, что действительно независимых журналистов будут утилизировать, убивая), правосудия или экономических свобод.

К сожалению, именно сознательные действия российской власти формируют у миллионов россиян враждебное отношение к Украине и тем, кто в ней живет. Потому что сколько бы не отмахивался от этого Лев Валерьянович, речь идет не о чьих-то субъективных оценках, а о данных социологических исследований структуры, чей авторитет в России или в мире не подвергался сомнению – Аналитического центра Юрия Левады. По результатами опроса, проведенного центром в марте этого года в около 130 городах России, 49 процентов опрошенных плохо или очень плохо относятся к Украине, 41 процент граждан относятся хорошо или очень хорошо и еще 9 процентов не смогло ответить. (Для сравнения, в Украине картина противоположная - по данным Киевского международного института социологии, полученными в марте того же года, хорошо или очень хорошо к России относятся 90 процентов граждан Украины и только 6 процентов относятся наоборот, плохо или очень плохо ( еще 4 процента не определилось).

Так кто вселяет эту ненависть россиянам? Российские средства массовой информации, поставленные под тотальный контроль именно той властью, которую по словам Льва Лещенко, любит 90 процентов россиян. Эти средства манипулируют фактами, цифрами и всем остальным, чем можно манипулировать, чтобы создавать из Украины образ врага. И это лишь одна, пусть даже принципиальная деталь той общей политики, которую проводит российская власть, и тот штрих к ее пониманию демократии. Конечно, можно было перевести всю вину на российские средства массовой информации, но кто, как не власть своей кроваво-циничной политикой относительно масс медиа (тут стоит вспомнить лишь судьбу Анны Политковской или Юрия Щекочихина, и больше говорить ничего не нужно) сделала их именно такими.

Лев Валерьянович еще раз отмахнулся от социологических выкладок, мол, все это бессмыслица, социология врет, а все беды от вашего, украинского, руководства ( аргументы те же – националисты, зажимают русский язык, прославляют фашистов, ставят памятники бандеровцам и все такое).

Одно слово, достучаться до звезды с каким-то альтернативным мнением оказалось невозможным.

Конечно, вы можете сказать: чего прицепился к человеку? Что, Лев Лещенко не имеет права пребывать в искреннем восторге от российской власти и так же искренне считать, что все беды от власти украинской?

Имеет. Вопрос в мере и чувстве ответственности. С того, кому дано мало, и спрашивать особо ничего. С того же, кому судьба отпустила талант, признанный миллионами, кто смог стать кумиром для этих миллионов, и спрашивается в большой мере. Интеллигенция в любой стране потому и имеет право претендовать на звание элиты, что имеет миссию помогать людям расти, – эстетично, этически, духовно, а не опускаться. В этом смысле, наверное, украинская интеллигенция должна сделать все возможно, чтобы помочь стране качественно обновить свою власть. Но есть миссия и у российской интеллигенции, и она может заключаться именно в том, чтобы помочь российскому обществу трезво оценить свою власть, помочь миллионам людей взглянуть на много вещей и явлений в этом мире, в том числе на Украину, собственными глазами, а не глазами Путина или Медведева.

В России, безусловно, есть такие люди. Но во время этого разговора еще раз подумалось, насколько их критически мало. Одних лишь Шендеровича, Каспарова, Афанасьева да еще не многих людей критически явно не достаточно, чтобы изменить что-то. Это тяжело понять, куда за считанные годы они делись в России - мыслящие, открытые, способные иметь собственное мнение интеллигенты, но мы видим, как феерично талантливые, мощные люди становятся никитами михалковыми, холуйски обслуживая эту власть, подтирая за ней все кроваво-кощунственные действия и радуясь игрушкам, званиям или почестям, которым настоящие интеллигенты не придают никакого значения.

Конечно, я не требую от Льва Лещенко думать так, как думаю я. Все, что хотелось бы - это лишь попробовать услышать нас, понять. Говорил ему о том, что, в отличие от миллионов россиян, представления которых об Украине формируются прирученими властью российскими СМИ, он бывает в Украине, знает, что здесь происходит, а следовательно, может реально сопоставить это с той пропагандой, которую ведет российская власть против Украины. Но и это не было услышано Львом Валерьяновичем. Он остался при твердом убеждении, что все зло от тех, кто не любит Медведева с Путиным, а все добро – от последних.

Досадно. Мы, здесь, в Украине, не можем не быть благодарными действительно народному артисту за то, что он приехал, за то, что ветераны в преддверие Победы побывают на его концерте. Мы знаем, как люди будут плакать, утирая слезы, когда он будет петь своим неповторимым голосом легендарное «Этот День Победы..», и миллионы людей будут ему за это благодарны. Жалко лишь, что когда нас соберутся даже миллионы и попробуют донести те мысли, которые пытался донести автор этих строк, он нас не услышит.

Медведев на ухо наступил.

А, может, Путин.

Александр Харченко, главный редактор УНИАН