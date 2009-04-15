В Комсомольске оторвали голову инспектору ГАИ

В Комсомольске Полтавской области неизвестные оторвали голову памятнику инспектору ГАИ.

Как сообщили УНИАН в мэрии, памятнику установлен в центре города, на улице Ленина. Милиция ищет участников акта вандализма.

Как сообщалось, памятник перед установкой частично разбили прямо в мастерской местного скульптора Олега РЯБО. Позже скульптор реконструировал памятник, а 1 апреля его торжественно открыли в центре города.

На фуражке инспектора написано "ГАИ", на груди у скульптуры орден "Дают - бери".

"Сначала на фуражке было слово "ДАЙ", но мне пришлось изменить его на "ГАИ", - рассказал скульптор.

Ранее в Комсомольске был открыт памятник бабушке, торгующей семечками, а в Кременчуге в конце сентября 2006 года появился памятник сантехнику.