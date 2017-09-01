Заседания Правления УСПП и торжественное собрание по случаю Дня предпринимателя
11:00, 01 сентября 2017Разное
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1 сентября состоится заседание Правления УСПП и торжественное собрание по случаю Дня предпринимателя.
Участие в мероприятии примут ведущие предприниматели и лидеры общественных объединений Украины, представители центральных и местных органов государственной власти, дипломатического корпуса, национальных и международных организаций-партнеров УСПП.
Начало в 11:00. Адрес: помещение Государственной резиденции (ул. Грушевского, 22).
Предварительная регистрация участников является обязательной. Телефон для справок: (044) 536-96-41, 536-96-37, masnik@uspp.org.ua
Приглашаем к участию представителей СМИ! Аккредитация по тел. 0969507565 (пресс-служба УСПП)
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