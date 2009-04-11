Дороги в Киеве строятся, несмотря на кризис

Коммунальное предприятие «Киевавтодор» рассчитывает завершить реконструкцию Московской площади к концу года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор предприятия Георгий ГЛИНСКИЙ.

По его словам, все будет зависеть от финансирования в условиях кризиса. «Жизнь покажет, если бы не было кризиса, то можно было бы что-то говорить стабильно. Сегодня можно говорить только о планах. По планам у нас завершение Московской площади в этом году, завершение строительства эстакады на ул. Набережно-Крещатицкая, чтобы пустить движение в обе стороны на Троещину: будет мост через гавань, и это уже значительное облегчение для жителей, которые будут ехать с Оболони, Троещины», - отметил он.

Кроме того, Г.ГЛИНСКИЙ отметил, что ко Дню Киева, предприятие приведет все основные дороги в порядок. «Мы мобилизируем все подразделения – есть соответствующий график, согласованный с Киевпастрансом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, столичные власти обещали в ноябре 2008 г., что введут в эксплуатацию реконструированную Московскую площадь в Киеве своевременно, то есть до лета следующего года.

Стоимость работ по реконструкции Московской площади и строительства развязки – 329,4 млн. грн. Работы, связанные с комплексной реконструкцией Московской площади, начались в 2006 г.