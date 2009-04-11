РПЦ готова открыть православные ночные клубы

Глава синодального Отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что Московский патриархат готов поддержать открытие православных ночных клубов. Это заявление он сделал на встрече со слушателями Высшей школы государственного администрирования при МГУ.

"Может быть, и возможен был бы ночной клуб, где молодые люди могли бы посмотреть хороший фильм и потом поговорить о нем хоть до трех, хоть до четырех часов ночи. Такие вещи, наверное, могут быть", - сказал протоиерей. При этом он привел пример культурного центра "Духовная библиотека", организованного московскими католиками.

Протоиерей подчеркнул, что в настоящее время работа с молодежью является одним из приоритетов РПЦ.

Лента.ру