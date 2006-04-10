Член ”Регионов” говорит о президентских амбициях Януковича

Слушал по радио депутата Зубанова от Партии регионов и услышал от него интересное откровение. Он сказал, что “Регионы” будут выдвигать Виктора Януковича на президентских выборах 2009 года. Конечно, ничего нового или сенсационного в этом откровении нет. Кто сомневается, что эта партия никуда не денется за три с половиной года и что она таки будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах и что этой кандидатурой, вероятнее всего, будет Янукович?

Интересно лишь то, что “Регионы” устами своего члена открыто заявили о президентских амбициях на следующие выборы уже сейчас. Независимо от того, в каком статусе будет находиться партия – в оппозиции или в составе парламентского большинства.

Нынешние результаты выборов показывают, что “помаранчевым” силам нужно тоже начинать активно думать о завтрашнем дне. Потому что с таким подходом, который они демонстрируют сейчас, можно все проиграть (здесь просится более сильное слово).

Не сомневаюсь, что Тимошенко уже все решила для себя, и если это так, то во втором туре выборов 2009 года опять будут соревноваться Ю и Я, только в этот раз это будет Юля, а не Ющенко.

Думаю, Виктору Андреевичу нужно тщательным образом задуматься над будущим Украины, подобрать мощную команду аналитиков и технологов, которые смогут все просчитать и определить оптимальные варианты для него и той силы, которую он презентует. Иначе выборы-2009 могут оказаться фатальными для Украины.

Хочется верить, что Ющенко таки способный проявить государственное мышление и устранить всех “недержавників”, которые рвутся к власти...

Иван Притыка, г. Житомир