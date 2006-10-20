Украина отметилась в десятке самых загрязненных мест на планете

Американский институт Блэксмита назвал десять самых загрязненных мест на планете, в числе которых - Чернобыль.

Как сообщает BBC, главным источником загрязнения в этих районах являются тяжелые металлы. По данным исследователей, около 10 млн человек страдают из-за проблем со здоровьем, вызванных неблагоприятной экологической средой в этих районах.

В список вошли также российские города Норильск, Дзержинск и Рудная пристань, киргизский Майли-Сай, китайский город Линьфынь (центр угольной промышленности), город Кабве в Зимбабве, где добываются и переплавляются металлы, Хайна Доминиканской республики, где производится утилизация аккумуляторов и батарей, город Ранипет в Индии, где обрабатываются кожи, а также город Ла-Оройа в Перу.