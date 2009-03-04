250 украинских депутатов отвесили поклон Кремлю

Должность министра иностранных дел при Президенте Виктора Ющенко становится поразительно неуютной. Верховная Рада уже второй раз без президентского спроса уволила главу внешнеполитического ведомства. Народных избранников не смутило, что их действия создают повод для парадоксальных выводов: какая может быть консолидированная позиция власти, если министр финансов уходит в отставку добровольно, а свою лепту в увольнение главного дипломата вносят 49 бютовцев.

Выступление главы МИД в Верховной Раде относительно решения Международного Суда ООН по острову Змеиный стало для парламентариев удобным поводом, чтобы проголосовать за его увольнение. У дипломата давно не сложились отношения с регионалами: после увольнения Бориса Тарасюка с поста министра иностранных дел в 2006 году Владимир Станиславович исполнял обязанности министра. Президент дважды вносил его кандидатуру на утверждение Верховной Радой, и дважды законодатели отказались поддержать эту инициативу. На этот раз прегрешения Огрызко вряд ли были связаны с островом Змеиный, просто глава МИД пригрозил высылкой российскому послу Виктору Черномырдину, а этого в КПУ и Партии регионов простить не могли. К тому же почти пять десятков бютовцев «неожиданно» проигнорировали решение фракции не поддерживать отставку министра. «Спонтанное проявление демократии» в рядах фракции, где боятся дышать без разрешения премьера, насмешило многих, но не уволенного министра. «Вольнодумцев», наверное, даже пожурили на заседании БЮТ, но без энтузиазма, ведь среди противников Огрызко немало доверенных лиц Юлии Владимировны.

Логика действий основных парламентских сил в начале весны понятна. Партия регионов и коммунисты преподнесли «в красивой упаковке» своим политическим партнерам из Москвы подарок, от которого там не откажутся. БЮТ заручился поддержкой Партии регионов и добился отмены досрочных выборов в Тернопольский облсовет, грозивших результатами, далекими от идеальных для «сердечников». Некоторой пикантности ситуации придает тот факт, что Президент Ющенко и премьер Тимошенко буквально в понедельник заявили о снятии всех разногласий, а во вторник 250 депутатов сняли министра из президентской квоты в правительстве.

Юлия Тимошенко преподала урок многим политикам. Совместное голосование фракций Партии регионов и БЮТ даже по не связанным с изменением Конституции вопросам должны «держать в тонусе» Банковую. Подобные ситуативные сближения, можно сказать, «тактика малых дел», оставляют надежду на формирование большинства для изменения Основного Закона. В условиях кризиса и всеобщего рейтингового падения дальновидные политики не отказываются от разнообразных вариантов. Иногда кажется, что совместными голосованиями с регионалами бютовцы просто ищут отдушину от проблем внутри коалиции.

К тому же показательно проучен министр иностранных дел, позволявший себе не соглашаться с генеральным курсом правительства и рассылать антипремьерские директивы по украинским диппредставительствам. Да и «любители Тимошенко» из фракции НУ-НС во главе с Борисом Тарасюком (его называют «сиамским близнецом» Огрызко во внешнеполитических вопросах) получили хороший урок. Им теперь придется выпустить пар своего возмущения действиями бютовцев в свисток, поскольку обещания выйти из коалиции на руку только Януковичу. Да и как можно выйти из того, что существует только на бумаге? Заодно представители НУ-НС получили возможность понять, что для леди Ю они всегда будут партнерами второго сорта.

Тимошенко убедительно доказала, что она – «человек войны», для которого активные действия всегда будут предпочтительнее ожидания. Интересно отметить, что Огрызко получил от парламента «черную метку» буквально накануне визита Юлии Владимировны во Францию, где она проведет переговоры на самом высоком уровне. Впрочем, внешнеполитическое направление в БЮТ надежно закрывает Григорий Немыря, поэтому никаких проблем в Париже для Тимошенко не ожидается.

Пресс-секретарь президента Ирина Ванникова назвала увольнение Владимира Огрызко несвоевременным и необоснованным», заметив при этом, что глава государства внесет кандидатуру на пост главы внешнеполитического ведомства в определенные конституцией сроки. Не исключено, что претендентом вновь станет Владимир Станиславович – он уже пережил столько неприятных моментов в общении с парламентариями, что ему просто нечего терять. Да и длинной скамейки запасных в МИДе не наблюдается – желающих стать министром при нынешнем рейтинге Ющенко немного. Впрочем, варианты возможны. Например, глава государства может предложить парламенту утвердить Константина Елисеева – замминистра иностранных дел, своего спецпредставителя во время конфликта на Кавказе, однокашника Михаила Саакашвили. При этом парламентской коалиции, заявляющей о наличии достаточного для принятия решений потенциала, будет трудно отказывать от поддержки президентской креатуры – ее поддержат и группа «За Украину» и представители «Единого центра».

3 марта внутриполитические резоны в очередной раз переиграли чувство собственного достоинства политиков. Работа Огрызко была не идеальной, и он выступал в роли серьезного раздражающего фактора для Кремля. Шеф МИДа пал жертвой двойной политической целесообразности – его увольнением 250 парламентариев поклонились в пояс Кремлю, а БЮТ получил возможность отодвинуть неприятные испытания для своего рейтинга на западе страны.

Евгений Магда