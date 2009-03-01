Тренера лучшего саудовского клуба высылают из страны

Власти Саудовской Аравии распорядились выслать из страны румынского тренера ведущего саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Аоларио Кузмина за недостойное поведение в пятницу после одного из футбольных матчей в Эр-Рияде, сообщает РИА “Новости”.

Кузмин после матча сорвал с себя и бросил на землю футболку клуба, а также отказался подняться на трибуну важных гостей и "недостойно вел себя" по отношению к полицейскому наряду и организаторам соревнований.

За "неуважительное отношение" к майке футбольного клуба, на которой изображен портрет саудовского наследного принца Султана ибн Абдель Азиза, и "недостойное поведение" на стадионе возглавляющий саудовскую федерацию футбола сын бывшего короля Фахда принц Султан ибн Фахд распорядился выслать Кузмина из королевства и запретить ему впредь тренерскую работу с каким-либо из футбольных клубов страны, сообщает издание.

На страницах газеты "Эр-Рияд" тренер лучшей саудовской футбольной команды принес извинения руководству федерации и клуба и объяснил свое поведение на стадионе "переутомлением и реакцией на отказ представителей федерации допустить на трибуну нескольких футболистов, пожелавших приветствовать руководителя федерации принца Султана ибн Фахда".