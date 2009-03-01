Аукцион сигар собрал миллион евро на нужды кубинского здравоохранения

Около миллиона евро принес ежегодный аукцион кубинских сигар, прошедший в Гаване, пишет газета Miami Herald.

Все вырученные на аукционе средства будут направлены на нужды кубинской системы здравоохранения.

В этом году на торги были выставлены семь наборов сигар в специальных шкатулках для их хранения - фумидорах. Самым дорогим лотом стал хьюмидор с 400 сигарами марки Cohiba, ушедший с молотка за 350 тысяч евро.

Хьюмидоры с сигарами Hoyo de Monterrey и Romeo y Julieta были проданы за 140 тысяч евро каждый. С аукциона также ушли наборы сигар других известных марок: H.Upmann, Partagas, Montecristo и Trinidad.

Ежегодный аукцион сигар в Гаване в 2009 году привлек около тысячи участников из 73 стран мира. Мероприятие открывал глава кубинской Национальной ассамблеи Рикардо АЛАРКОН, отмечает Лента.ру.