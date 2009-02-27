В конце марта текущего года всем членам экипажа теплохода «Фаина» выплатят заработную плату в двойном размере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель фирмы «Томекс» Виктор МУРЕНКО.

«Сейчас загвоздка только с валютой, все было бы выплачено намного раньше. Но моряки с пониманием к этому отнеслись. Им будет выплачено 100% базового оклада, то есть зарплату в двойном размере. Кроме того, члены экипажа также получат компенсацию за потерянные вещи», – сказал В.МУРЕНКО.

По словам представителя судовладельца, максимальная сумма выплаты одному моряку составит 3 тыс. долларов.

В свою очередь, председатель профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил КИРЕЕВ отметил, что «профсоюз будет отстаивать как юридические, так личные права и законные интересы моряков».

«Организационная встреча, проведенная сегодня с моряками, носила характер окончательного расчета: были обговорены все суммы, как заработной платы, так и моральных компенсаций. Хотя данная компенсация не предусмотрена коллективным договором, который моряки подписывают перед рейсом», – отметил он.

Вопрос о моральной компенсации вызвал недоумение у представителей судовладельца. «Мы не понимаем, в чем заключается моральная вина судовладельца. За что он должен платить? Ведь он все делал законно, контракты были прописаны и подписаны», – заявил В.МУРЕНКО.

Также он отметил, что военная техника на корабле - «это случай единоразовый».

«Надо понимать, что пираты не груз захватывают, а корабль с экипажем. То, что на «Фаине» находилась военная техника, это случайность», – сказал он.

По его словам, переговоры об освобождении затягивали пираты, «потихоньку снимая с судна груз», чтобы потянуть время. Также В.МУРЕНКО считает, что «сумма выкупа – «мифическая». «Ведь никто не знает до сих пор, кто точно эту цифру назвал», – заявил он.

Что касается контракта, который приводили в пример представители судовладельца, инспектор Международной федерации работников транспорта (ITF) в Украине Наталья ЕФРИМЕНКО подчеркнула, что все его пункты соблюдены. «В контракте было оговорено все. Есть контракт, который состоит из одного листа. В нем в 2-ом и 3-ем пункте указано, что моряки будут подписывать коллективный договор, который уже, в свою очередь, состоит из 17 листов, где мелким шрифтом прописано все: и куда направляется моряк, и на каком судне, и какая у него зарплата. В контракте оговорена даже сумма выплат при форс-мажорных обстоятельствах: судно сгорело или украли вещи», – сказала она.

Однако, по ее словам, представители ITF в контракте не нашли пункта, «предусматривающего вероятность захвата судна пиратами».

Как сообщал УНИАН, теплоход «Фаина» с грузом военной техники и боеприпасов был захвачено сомалийскими пиратами 25 сентября минувшего года. Кроме 17 украинцев, в команде сухогруза находились латвиец и три россиянина, один из которых – 48-летний капитан – умер от сердечного приступа. 5 февраля пираты, получив 3,2 млн. дол. выкупа, покинули судно. После этого «Фаина» в сопровождении американского военного корабля прибыла в порт Момбаса (Кения).

13 февраля экипаж «Фаины» специальным рейсом Момбаса (Кения) – Киев прибыл в Украину.