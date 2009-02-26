Черномырдин как зеркало российской внешней политики

Как, реагируя на антиукраинские выпады, не скатиться до сортирного уровня, с другой стороны – не раболепствовать изо всех парламентских фракций…

Многочисленные непротокольные выступления Виктора Степановича – это эманация выступлений первых лиц РФ, прежде всего – Владимира Владимировича Путина, который тоном своих речей фактически дает директивы российскому дипломатическому корпусу.

Давайте, вспомним его высказывания в адрес других стран, возглавляющих ныне рейтинги нелюбви российского народа.

Например, страны Балтии…

В 2004 году, обговаривая вопрос государственной границы с Латвией, Путин в ответ на просьбу официальной Риги признать незаконность присоединения к России территорий одного из пограничных районов, сказал: «Уши от мертвого осла они получат, а не этот район».

Особый виток противостояния с тремя балтийскими странами возник, когда руководители этих государств не приехали на празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. В этой полемике господин Путин при каждом удобном случае подчеркивал, что в странах Балтии, якобы есть неонацистские проявления.

Два года назад лидер РФ назвал балтийские государства, являющиеся транзитерами российской нефти, «паразитами», которые, мол, наживаются на пошлинах и дешевой российской энергии.

Британским властям тоже досталось. На их просьбу в 2007 году выдать им Андрея Лугового, подозреваемого в исполнении убийства Александра Литвиненко, Путин сказал: «Мозги им надо поменять… У них рудименты колониального мышления». Выражение «без мозгов» повторил преемник Путина, Дмитрий Медведев относительно руководства Грузии.

У Владимира Владимировича есть еще одно фирменное выражение – «сопли жевать». Если верить Елене Трегубовой, бывшей журналистке президентского пула, он активно пользует его среди нынешних журналистов, аккредитованных в Кремле. В 2004 году на заседании стран СНГ Путин призвал участников больше работать и прекратить "из года в год просто жевать сопли". Не так давно это выражение Путин повторил на заседании международного политологического клуба «Валдай». «Нам что, надо было сопли кровавые жевать, из рогаток по ним стрелять?» – ответствовал он на вопрос об участии России в войне с Грузией.

С Америкой у российского премьера «тонкие отношения». Все программы телевидения, по указке свыше, пронизаны антиамериканским духом. По социологическим опросам, США числятся в списке самых нелюбимых россиянами стран. Второй идет Грузия. А Украина переместилась в рейтинге нелюбви на третье место, вытеснив оттуда Эстонию.

Тон задает, конечно же, премьер-министр, который зачастую пользуется воровским жаргоном (случайно ли?). Благодаря велеречивости премьер-министра, российские граждане узнали, что означает на его жаргоне слово «мазурик» – в контексте Украины, конечно. А когда г-н Путин во время организованного газового кризиса рассуждал о «недобросовестности» Украины как транзитера и о необходимости строить обходные газопроводы, он сказал весьма «дипломатичную» фразу: «Нужно лишить девушку (Украину) иллюзий, она должна понять, что у женихов есть выбор». Ну а слова российского премьера, что наша ГТС – это поношенный фетиш, а международные наблюдатели пьют горилку в киевских отелях, уже тоже стали классикой дурного тона в международных сношениях.

Даже в адрес любимых россиянами белорусов порой звучит грубость из все тех же уст, что родили фразу про чеченцев, которых надо-де «мочить в сортирах». Когда в 2002 году Путин стал вести переговоры об объединении в одно государство, а Лукашенко всячески противился тому, предлагая другие формы сотрудничества, Владимир Владимирович «дипломатично» заявил, что «экономика Белоруссии – это 3 процента от экономики России. И попросил отделять мухи от котлет».

Стоит ли, в свете изложенного, предъявлять претензии к скромному дипломату? Ведь тон задает руководство страны. Высказывания президента и премьера сейчас воспринимаются российскими журналистами как команда «фас», а дипломатами и политиками – как руководство к действию.

Ведь мы не спрашиваем, почему Константин Косачев вслед за Путиным, дома и в Европе, обвиняет, скажем, Британию в вопросе убийства Литвиненко в «международно-правовом хамстве», конгресс США в – генерировании антироссийских настроений, Эстонию – в оскорблении России. Мне кажется, что апофеозом всего может быть случай с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Как пишет пресса, этот глава внешнеполитического ведомства, слывущий интеллигентным человеком и авторитетным дипломатом, после российско-грузинского конфликта обматерил по телефону своего британского коллегу Дэвида Милибенда. Лаврова понять можно, ведь пару лет назад сам российский президент Путин, сказал, что англичане «без мозгов», – то чего ж тут стесняться? Так что официальная Россия, включая дипломатов, не ругается, это она так разговаривает.

Перед украинскими политиками, дипломатами и журналистами стоит непростая эмоционально-интеллектуальная задача. Как реагировать на все это, чтобы, с одной стороны, отвечая на каждый удар в публичной полемике, не скатиться до «сортирного» уровня российского премьера или набившей оскомину леоньтьевщины, а с другой – не кидаться раболепно защищать своего обидчика изо всех парламентских фракций. (На каких, мол, основаниях вы, господин Огрызко, вызываете к себе на ковер его светлость Виктора Степаныча?)

Надо научиться отвечать – но как МИД, английский МИД. Знаете, что они ответили на вопрос журналиста, звучал ли в разговоре Милибенда и Лаврова мат? Они сказали, да, звучал. Но матерился только один министр.

Маша Мищенко