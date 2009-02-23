Томенко про аморальность экс-нардепов: простую, в квадрате и в кубе

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что Верховная Рада Украины сделает все, чтобы прекратить финансирование бывших народных депутатов за счет бюджета парламента.

Об этом он заявил сегодня, комментируя информацию в СМИ о начислении материальной помощи бывшим народным депутатам в сумме более 20 млн. грн. за 2008 год, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО отметил, что с правовой точки зрения необходимо внести изменения в Закон Украины “О статусе народного депутата”. “При понимании кризисной ситуации в Украине и сокращении расходов на управленческие функции, убежден, что Верховная Рада внесет такие изменения”, - сказал он.

В то же время, отметил заместитель председателя Верховной Рады Украины, еще более важным является моральный аспект. Н.ТОМЕНКО сказал, что бывший народный депутат должен лично написать заявление, что он не трудоустраивался, и только в этом случае насчитывается материальная помощь. Вице-спикер убежден, что с моральной точки зрения бывшие народные депутаты сами должны отказаться от этой материальной помощи. “Простые бывшие народные депутаты, которые получают эту помощь, действуют неправильно. В то же время экс-народные депутаты - бизнесмены действуют аморальнее в квадрате, а публичные политики или лидеры партии, которые ездят по Украине и “защищают украинский народ” и уже несколько лет просят материальную помощь, действуют аморальнее в кубе”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО заметил, что журналисты правильно поступили, когда обнародовали соответствующую информацию о тех экс-депутатах, которые получают материальную помощь, поскольку она является действительно общественно значимой.