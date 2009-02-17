Верблюды после трехнедельного путешествия добрались до Болгарии

Калмыцкие верблюды после почти трехнедельного утомительного путешествия наконец добрались до страны назначения - Болгарии, сообщил РИА Новостипредставитель владельца животных - болгарской фирмы "Стефани-АРТ".

Сразу по прибытии животных осмотрят ветеринары. "В первую очередь наши ветеринары придут, возьмут кровь на анализ, поставят их на карантин и через дня три дадут документы, что свободны от карантина и тогда можно работать", - уточнил представитель болгарской фирмы.

Он отметил, что калмыцкие верблюды после соответствующей подготовки будут участвовать в шоу-программе. "Для Европы это экзотика. Мы подбираем верблюдов и готовим их, после чего передаем в цирки", - добавил собеседник.