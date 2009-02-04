Сегодня ночью сожгли офис нардепа-регионала Горбаля

Киевская городская организация Партии регионов требует от правоохранителей расследовать поджоги трех офисов партии в столице.

Как УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горорганизации ПР, в ночь с 3 на 4 января был совершен очередной поджег общественной приемной народного депутата Украины, председателя Киевской городской организации Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ. Случилось это в Соломенском районе столицы на улице Волынской, 4-а.

Как отметил заместитель руководителя секретариата Киевской городской организации Партии регионов Николай НИЛОВ, это уже третий по счету поджег: «В начале сентября сожгли партийный офис Голосеевской организации Партии регионов, в октябре прошлого года был совершен поджег Днепровской организации, и вот теперь вандалы уничтожили общественную приемную в Соломенском районе».

«Следует обратить внимание, - констатирует Н.НИЛОВ, - что все, кто совершал ранее эти преступные действия, остались безнаказанными. Правоохранительные органы до сих пор не смогли – или не захотели – выйти на след преступников и задержать их».

Он отметил, что поджигатели «оставили без реальной помощи немало киевлян, обращавшихся за помощью в приемную В.ГОРБАЛЯ - вместе с мебелью от бутылок с зажигательной смесью сгорела и оргтехника, в том числе компьютеры со всей базой данных заявителей».

В свою очередь депутат Киевсовета от Партии регионов руководитель аппарата Киевской организации регионалов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ заявил, что «почерк преступных поджогов практически идентичен, поэтому, обращаясь к правоохранителям, хочу официально заявить – если профессионалов в этих органах сегодня не стало, Киевская организация Партии регионов готова привлечь независимых экспертов к расследованию фактов поджогов для того, чтобы поймать и наказать преступников».