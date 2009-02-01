В пещере "Озерная" нашли потерявшегося туриста

В Тернопольской области спасли туриста, заблудившегося в пещере.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, 30-летний мужчина потерялся 30 января во время спуска в пещеру “Озерная”, организованного спелеоклубом “Подолье”.

Когда участники спуска увидели, что одного из члена их команды нет, начали искать его самостоятельно, однако сделать этого не смогли. Следовательно, задействовали других спелеологов, а также Львовский горный поисково-спасательный отряд МЧС. Всего в поисках были задействованы 98 человек.

Сегодня его нашли истощенным в одном из разветвлений пещеры, протяжность лабиринтов которой превышает 100 км. Пока спасенный остается в пещере, поскольку потерялся он в отдаленном ее районе, следовательно, ему необходимо время, чтобы восстановить силы.

Справка УНИАН. Общая длина разведанных ходов пещеры “Озерная” достигает 117 км. Это единственная пещера Тернопольской области с подземными озерами и водоемами, которые составляют почти треть ее площадей. Мощность покрывающих пород над пещерой – 45 м. В пещере на протяжении года держится постоянная температура +8 градусов, относительная влажность колеблется в пределах 92-100%. Максимальная высота ходов достигает 18 м, максимальная ширина – 20 м.

Система ходов пещеры образует две большие формации – Ближний и Дальний районы. В Ближний район допускаются группы опытных туристов, а Дальний закрыт для экскурсий спелеологов-любителей из-за труднодоступности. В Ближнем районе находятся озера “Немо”, “Нежданка” и “Зал грязи”. Вода в них настолько прозрачна, что в свете фонарей сложно увидеть границу между воздухом и водой.

Пещера известна с 1940 года. Во время Второй мировой войны в «Озерной» почти год прожили 38 евреев с трехмесячным ребенком, используя пещеру как убежище от отрядов СС. Также пещера использовалась как убежище в 1946 году и отрядами УПА.