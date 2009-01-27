Похороны Анастасии Бабуровой в Севастополе (фоторепортаж)

В Севастополе состоялись похороны убитой в Москве 25-летней журналистки издания «Новая газета» Анастасии Бабуровой.

Как передает корреспондент УНИАН, отпевание А.Бабуровой проходило с 11.00 до 12.00 в Свято-Владимирском соборе.

Проводить в последний путь уроженицу Севастополя пришли многочисленные знакомые, друзья, одноклассники по школе и вузу, учителя и преподаватели, родители одноклассников погибшей, журналисты, в том числе и из Симферополя. Похоронили А.Бабурову на городском кладбище (5-й км Балаклавского шоссе).

Как сообщил агентству УНИАН присутствовавший на похоронах председатель Комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму Владимир ПРИТУЛА, «в этой ситуации крымские журналисты, безусловно, ожидают, что российская власть проведет объективное расследование этой трагедии, и убийцы и заказчики убийства известного адвоката и правозащитника Маркелова и молодой журналистки Бабуровой все-таки будут найдены». По его словам, «мы знаем из практики, что подобные резонансные случаи, такие как убийство журналистки Анны Политковской и других российских журналистов, остались нераскрыты, и это, к сожалению, углубляет случившуюся трагедию».

Как сообщал УНИАН, А.Бабурова работала внештатным корреспондентом российской "Новой газеты". Журналистка получила смертельное ранение днем 19 января 2009 года в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с адвокатом С.Маркеловым. Убитый адвокат вел ряд громких дел, в частности, он представлял интересы потерпевших по делу об убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой, вел также многие дела антифашистов и активистов общественных движений, о которых писала Анастасия Бабурова.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН