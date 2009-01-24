Маршрутка столкнулась с грузовиком: погибли 2 пассажира, 10 - ранены

Во Львовской области в результате столкновения маршрутки с грузовиком погибли 2 пассажира, еще 10 травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 23 января во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, вблизи города Буськ произошло столкновение маршрутного такси „Mercedes”, перевозившего 12 пассажиров, с грузовиком „МАN”.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла одна пассажир маршрутки и пострадали 11, из них четверо детей, которые с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в больницу. Позже один из травмированных умер.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 67 ДТП, в которых погибли 16 и травмированы 80 людей.