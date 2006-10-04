Страх и ненависть к Тбилиси...

Когда советская зенитная ракета сбила разведывательный самолет Пауэрса, президент Ейзенхауер заявил, что подобные полеты - часть политики США. Больше ему ничего не оставалось. В Грузии самолет сбит не был. И видеоматериалы, на которых запечатлены российские разведчики, пока доказательством не служат, хотя, судя по всему, они убедительнее, чем московские видеоклипы о людях, бродивших вокруг "шпионского камня". Там вообще была комедия.

Здесь же все намного серьезнее, но не настолько, чтобы открещиваться от арестованных офицеров. Пока якобы не представлены доказательства причастности россиян к попыткам переворота и терактов. Хоть и обещают. Но пока, подчеркну, может речь идти о рутинной работе по сбору военной информации. Как говорится в известной книжке: “То, что Витя Суворов шпион, весь мир знает”. Другое дело, что Витя Суворов серьезно относится к контрразведкам тех стран, против которых он шпионил.

В Грузии, насколько можно судить, все иначе. Похоже, никто не ожидал, что все будет так по-взрослому. Хотя аресты сторонников Георгадзе должны были бы насторожить. Все было сделано быстро и организовано, а российская сторона особо и не протестовала. Главный герой, любимец российских спецслужб, давно уже прячется в России и живет тем, что убеждает наивных чекистов в своей способности править Грузией. Если те, конечно, посодействуют ему придти к власти. Ведь для них это раз плюнуть. Раз плюнуть, видимо, было и добыть секретную информацию. Которую, повторю, добывают разведки всех стран мира. Но Михаил Саакашвили продолжил свой политический рост.

Этапы его пути общеизвестны: усмирение Аджарии, создание абхазского правительства в изгнании, аресты сторонников Георгадзе, аресты российских военных разведчиков... Эффективность шагов разная, но они есть, и это уже много. Саакашвили превращается в одного из самых сильных и, безусловно, самого перспективного политика на территории СНГ. Это особое качество и особое положение.

Как бы велик (без иронии!) ни был Нурсултан Назарбаев, он принадлежит к другому поколению, и ему пора решать проблему преемственности. Ее решили в Азербайджане, но именно это и ставит нестарого Ильхама Алиева в сложное положение. Официальная политическая иконография Азербайджана к тому же включает изображение двух Алиевых – отца и сына. И сыну еще придется доказывать свою самостоятельность, невторичность. Саакашвили же прорвался к власти сам. Что бы на этот счет ни говорили московские толкователи оранжевой и розовой революций. А они твердят одно и то же: никаких революций не было, были американские происки, одни и те же со времени свержения Милошевича.

Хе! Понятно, что в России заморожено формирование политической нации, и поэтому, когда соседние нации проходят критические точки своего развития, это воспринимается российской элитой как личная обида. Понятно, что до сих пор российская политическая и интеллектуальная элита так и не поняла, что произошло на рубеже девяносто первого и девяносто второго годов, что Украина – не Россия, а Грузия – тем более. И многим до сих пор кажется, что народы этих стран вот-вот кинутся в наши объятия. Нужно только немножко подморозить их зимой, не дав газа. Нужно только отключить им электричество. Нужно только нанести удар по виноделию в Грузии и Молдавии, запретить ввоз минеральной воды.

Да-да! И еще поддерживать сепаратистов. Это непременно. И сразу наступит дружба народов и мир во всем мире.

Все это понятно. Непонятно другое: что же это они американцам так льстят? И почему же они считают Россию такой жалкой и никудышной? Ведь выходит именно так. Какая же это могучая и вездесущая страна! Зависнув в Ираке и Афганистане, она умудряется блестяще планировать и проводить весьма сложные политические акции вдали от своей территории. И все-то они знают, и везде-то они были, и все блестяще складывается.

А Россия совсем рядом. И когда дела у соседей идут не совсем так, как хотела бы российская власть, тут же появляются объяснения. Мол, против лома нет приема, американцы – сила, и лом у них в руках. Но есть же прием – другой лом. Однако его как раз, кажется, у российской власти нет. А если и есть, то не умеет она им пользоваться. И лом этот – деньги, которых тратится на нужды политики в близком зарубежье ужас сколько, но все зря. Но там же – на Украине, в Грузии, везде, где не клеится, – американцы. Против них никто не устоит. Вот и все объяснение.

При этом сейчас делается вывод: с Саакашвили договариваться не за чем, нужно непосредственно с Америкой. И опять – хе!

Понятно, что Саакашвили – ну просто очень противный. Как Ходорковский – красивый, высок ростом, уверен в себе, счастливо женат, карьеру сделал самостоятельно, ситуацией в стране владеет, население к себе расположил. Одним словом, неприятный тип. Очень раздражает...

Еще неприятнее, что формирование политических наций в бывших республиках идет своим чередом, и находятся политики, способные этот процесс возглавить и направить. Способные извлечь выгоду из того, чего в Москве просто не понимают. Понимали бы – не кричали бы сейчас о “маразматических” заявлениях грузинских политиков.

Маразмом было запрет на боржом и цинандали, из которого Саакашвили извлек очевидную выгоду. Ему не только подарили яркий образ врага. Он еще выступил в роли покровителя грузинского виноделия. Российской же власти от всего этого ни тепло, ни холодно, как от газового конфликта. Большинству россиян, слава богу, все эти игры в империю абсолютно безразличны. Нет у Саакашвили трубы. А политический талант есть... Он строит нацию и собственную политическую карьеру.

В России же эти процессы разделены. И все наоборот с приоритетами: нечего и сравнивать трубу с Грузией. Это я о высшей власти, а не о тех, кто лоббирует собственные интересы бизнеса в Абхазии, Южной Осетии, да и в самой Грузии. Как и в Приднестровье. Вот они как раз и занимаются активной внешней политикой в интересующих их странах. Активность же государства, сделавшего ставку на монокультурную экономику (ну, где тростник, где кока, а у нас – газ и нефть), может быть направлена лишь на сохранение и расширение рынков сбыта. А всевозможные досадные события вроде провала собственных разведчиков – это лишь повод для очередной пятиминутки ненависти. Причем вялой и безразличной для масс.

А офицеров жаль. Кстати, Пауэрса обменяли на Абеля. Вот только, помнится мне, до обмена СССР Абеля своим агентом не признавал. Такие славные советские традиции.

Источник: Грани.Ру, Дмитрий Шушарин

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