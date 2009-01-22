У Ющенко рассказали, почему Президент поздравил судью Зварича

Пресс-служба Президента Украины называет технической ошибкой поздравительную открытку экс-судье Игорю Зваричу. "Очевидно, новогодняя поздравительная открытка И.Зваричу была отослана, поскольку новогодние приветствия главы государства готовились в ноябре и были разосланы в начале декабря", - сказано в сообщении.- В свою очередь сообщаем, что база данных рассылки праздничных поздравлений Секретариата Президента Украины составляет более 50 000 адресатов".