Папа Римский изменит границы ада

Папа Римский Бенедикт XVI намерен отменить одно из ключевых положений католической религии, которое связано с понятием "лимба", то есть существования некой пограничной области ада, где пребывают души праведников, погибших до пришествия Христа, и души умерших некрещеными детей, сообщает The Times.

По словам Папы, существование лимба является "теологической гипотезой", она не получила достоверного и полного объяснения на протяжении многих столетий, а дискуссии по этому вопросу продолжаются и сегодня. По данным источника издания в Ватикане, об этом Бенедикт XVI заявил в ходе 30-й Международной комиссии католических богословов, которая и была посвящена изучению "лимба".

О решении "покончить с неопределенностью" этого понятия и утвердить место праведников и умерших детей в раю Папа Римский, как ожидается, объявит шестого октября, когда комиссия завершит свою работу. Отмечается, что споры о толковании религиозного положения были жаркими, однако теологи пришли к единому мнению и одобрили инициативу Папы.

По сведениям издания, Бенедикт XVI может отменить только одну часть "лимба" - так называемую "limbus infantium", которая касается некрещеных детей, умерших до пришествия Христа. То есть они, согласно новым правилам, попадут в рай. Другая часть понятия - "limbus patrum", о душах праведников, останется неизменной, то есть они по-прежнему будут находиться в пограничной области ада.

Times подчеркивает, что Ватикан, принимая такое решение, рассчитывает "открыть путь" для распространения католической веры в страны, где наблюдается высокая детская смертность. Кроме того, издание отмечает, что подобный шаг должен стать неким "противовесом" исламскому учению, в котором умершие дети без каких-либо исключений попадают в рай.

Лента.ру