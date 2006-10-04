Абрамович купил отель за $1 миллиард (фото)

На прошедшей неделе русские олигархи посетили два яхт-шоу - каннское и монакское. Все это время яхта Pelorus Романа Абрамовича стояла на рейде в Каннах. А сам ее владелец время даром не терял: купил культовый отель Eden Rock за один миллиард один миллион долларов, сообщает "Известия".

Этот легендарный отель находится между Каннами и мысом Антиб. Во время Каннского фестиваля там проживают самые модные и продвинутые звезды. Среди его знаменитых постояльцев — Деми Мур, Шэрон Стоун и Перис Хилтон. И именно там останавливалась прилетавшая на свадьбу к главе МДМ-групп Андрею Мельниченко Кристина Агилера.

Обычно в мире стоимость среднего четырех-, пятизвездочного отеля рассчитывают так: один номер равен одному миллиону. Тогда отель окупается. В легендарном отеле Eden Rock — двести шестьдесят номеров. То есть средняя стоимость — четверть миллиарда. Но если учесть статусность и популярность этого места, то реальная цена — полмиллиарда. Роман же Абрамович отдал за отель-игрушку более миллиарда евро. "Что из-за него творится с ценами!" — возмущалась общественность.

From-Ua