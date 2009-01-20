Лукашенко про товароооборот, Ющенко, накопленные вопросы и аллергию

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет об отсутствии противоречий между его страной и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции в Чернигове.

«Мы настолько близки, настолько похожи. Нам делить нечего, нет никаких разногласий, вопросов, вызывающих раздражение или аллергию», - сказал Президент Беларуси. Кроме того, А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что с В.ЮЩЕНКО они встречаются, как друзья.

Характеризируя рабочую встречу с Президентом Украины, А.ЛУКАШЕНКО заявил, что удалось не только разрешить проблемы межгосударственного значения (в частности, об упрощении пересечения территории Беларуси на отрезке дороги Славутич – ЧАЕС), но и снять вопросы, накопленные ранее.

Он отметил, что особенно эффективны переговоры по экономическим проблемам и развитию торгового сотрудничества в условиях кризиса. Ведь, по его мнению, важно не снизить уровень товарооборота между двумя государствами, который в прошлом году вырос на 70% и составил около 6 млрд. дол.

Некоторые вопросы, по словам белорусского лидера, такие как, возобновление продажи украинской электроэнергии в Беларусь, обсуждались ранее, а сегодня рассмотрены более подробно и завершились подписанием конкретного документа.

Другие вопросы найдут свое продолжение в этом и следующем году.

«Нам удалось выйти на десяток перспективных направлений в сотрудничестве»,- подытожил встречу А.ЛУКАШЕНКО.

Он также подчеркнул, что вскоре состоится встреча премьер-министров Украины и Беларуси, которые должны выработать конкретные направления работы по подписанным документам.