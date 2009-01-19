Тимошенко обошла Барака Обаму в рейтинге российских СМИ

За минувшую неделю (в период с 12 по 18 января) глава украинского правительства Юлия Тимошенко возглавила рейтинг зарубежных политиков, о которых чаще всего писали российские СМИ. Об этом свидетельствуют данные СКАН ("Системы комплексного анализа новостей"), на которые ссылается Лента.ру.

Тимошенко упоминалась в 1015 материалах, связанных с газовым конфликтом между Россией и Украиной и прекращением транзита, который шел через территорию Украины в Европу.

Президент Украины Виктор Ющенко занял в этом рейтинге второе место (933 упоминания). На третьем оказался новоизбранный президент США Барак Обама (445 упоминаний). В первую пятерку зарубежных политиков вошел еще один представитель Украины - председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина (его фамилия встретилась в 273 материалах).

Среди российских политиков лидируют глава правительства Владимир Путин (1684 статьи) и президент РФ Дмитрий Медведев (1252 материала).